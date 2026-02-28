Asesinada una mujer en El Puerto de Santa María, Cádiz, en un posible caso de violencia de género
- La Policía Nacional ha detenido a su pareja como presunto autor del crimen machista
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer ha sido asesinada en el Puerto de Santa María, Cádiz. La Policía Nacional ha detenido este sábado a su pareja como posible autor del crimen, que se investiga como violencia de género.
El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió este viernes un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el suelo de su casa, ubicada en la calle Sucre.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe la detención de este hombre y han señalado que hay que esperar a que se practique la autopsia al cadáver para aclarar las causas de la muerte de la mujer, de 44 años.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado en la red social X que está recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de esta mujer.
De confirmarse esta muerte como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 11 en 2026, la segunda víctima mortal en lo que va de año en Cádiz, tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y a 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.