Asesinada una mujer en El Puerto de Santa María, Cádiz, en un posible caso de violencia de género

Una mujer ha sido asesinada en el Puerto de Santa María, Cádiz. La Policía Nacional ha detenido este sábado a su pareja como posible autor del crimen, que se investiga como violencia de género.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que recibió este viernes un aviso para atender a una mujer en un domicilio ubicado en la barriada de Los Romanos de El Puerto y que los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el suelo de su casa, ubicada en la calle Sucre.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Efe la detención de este hombre y han señalado que hay que esperar a que se practique la autopsia al cadáver para aclarar las causas de la muerte de la mujer, de 44 años.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado en la red social X que está recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de esta mujer.

De confirmarse esta muerte como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 11 en 2026, la segunda víctima mortal en lo que va de año en Cádiz, tras el asesinato de una mujer en Olvera en enero, y a 1.354 desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos.