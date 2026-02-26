Enlaces accesibilidad
Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, Madrid, investigado por violencia machista

  • Luis Antonio Moreno Pascual está siendo investigado además por lesiones y malos tratos
  • El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, en una imagen de archivo. A. Perez Meca A. Pérez Meca / Europa Press
RTVE.es/AGENCIAS

El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido este miércoles como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad madrileña, después de que se conociera que está investigado como presunto autor de delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos.

El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz, desde donde llegó a Alcalá en 2024, han confirmado fuentes del Consistorio torrejonero. De hecho las denuncias fueron interpuestas por una agente de Policía Local y una trabajadora municipal de Torrejón, donde Moreno era jefe de la Policía Local antes de su traslado a Alcalá.

La oposición pidió su cese

La renuncia del mando policial llega después de que los partidos en la oposición, PSOE y Más Madrid, así como las secciones sindicales en el Ayuntamiento complutense de CGT, UGT y CPPM pidieran su cese a la alcaldesa alcalaína, Judith Piquet (PP).

Para todos los públicos Dimite el número dos de la Policía tras una denuncia por agresión sexual - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

Fue hace diez meses.

El ex número dos de la policía, José Ángel González, comía en un

restaurante de Madrid con un comisario.

En ese momento llamó a la víctima que estaba de servicio.

Habían mantenido

una relación sentimental.

Ella la terminó, pero él no lo aceptó.

Aquel 23 de abril le pidió que

acudiese de forma inmediata al restaurante.

Ella se negó porque estaba trabajando, usando su posición de superioridad,

según la querella, le ordenó que abandonase su puesto y se trasladase al

restaurante en un vehículo oficial.

Al

acabar la comida le ordenó que le llevase a su domicilio.

Le pidió que subiese, pero ella se negó.

A través

de la presión psicológica y diciéndole que solo quería hablar, consiguió que

accediese. La supuesta agresión se cometió en una

vivienda oficial adscrita al cargo de González.

Ante el rechazo de la víctima se puso a

agresivo. Incluso llegó a decirle mientras la

agredía..

La víctima consiguió zafarse y escapar.

Desde ese momento, según su relato, empezó una campaña de acoso telefónico

y

manipulación psicológica.

17 llamadas que no contestó el día que sucedieron los hechos.

Mensajes culpabilizando

culpabilizándola. Un mes después, durante una

conversación telefónica y sabiendo ya su intención de denunciar,

niega los hechos. Antes nunca había pasado el que me

negaras el sexo.

Y la amenaza

Las

supuestas coacciones fueron directas y a través de subordinados.

El comisario que comía

con González el día de los hechos contactó con ella para pedirle que

eligiese destino, algo a lo que ella

no contestó. Afirma que intentaron comprar su

silencio a cambio de una compensación laboral

El comisario Óscar San Juan, el que le ofreció el puesto de trabajo que

quisiera en la policía para que callara

y olvidara el asunto.

El juez ha citado a declarar a González como querellado el próximo 17 de marzo

Dimite el número dos de la Policía tras una denuncia por agresión sexual

Sin embargo, desde el Gobierno local, formado por PP y Vox, siempre han defendido la presunción de inocencia de Moreno Pascual y su labor como jefe de la Policía Local, cargo de libre designación. A partir de ahora, será Piquet quien decida quién ocupa el cargo vacante.

El PSOE complutense ha emitido un comunicado en el que cataloga este miércoles como "un día grande para la ciudad" y afirma que la salida del comisario se produce "por la presión política y social ejercida en los últimos días".

