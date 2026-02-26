Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, Madrid, investigado por violencia machista
- Luis Antonio Moreno Pascual está siendo investigado además por lesiones y malos tratos
- El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz
El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido este miércoles como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad madrileña, después de que se conociera que está investigado como presunto autor de delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos.
El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz, desde donde llegó a Alcalá en 2024, han confirmado fuentes del Consistorio torrejonero. De hecho las denuncias fueron interpuestas por una agente de Policía Local y una trabajadora municipal de Torrejón, donde Moreno era jefe de la Policía Local antes de su traslado a Alcalá.
La oposición pidió su cese
La renuncia del mando policial llega después de que los partidos en la oposición, PSOE y Más Madrid, así como las secciones sindicales en el Ayuntamiento complutense de CGT, UGT y CPPM pidieran su cese a la alcaldesa alcalaína, Judith Piquet (PP).
Fue hace diez meses.
El ex número dos de la policía, José Ángel González, comía en un
restaurante de Madrid con un comisario.
En ese momento llamó a la víctima que estaba de servicio.
Habían mantenido
una relación sentimental.
Ella la terminó, pero él no lo aceptó.
Aquel 23 de abril le pidió que
acudiese de forma inmediata al restaurante.
Ella se negó porque estaba trabajando, usando su posición de superioridad,
según la querella, le ordenó que abandonase su puesto y se trasladase al
restaurante en un vehículo oficial.
Al
acabar la comida le ordenó que le llevase a su domicilio.
Le pidió que subiese, pero ella se negó.
A través
de la presión psicológica y diciéndole que solo quería hablar, consiguió que
accediese. La supuesta agresión se cometió en una
vivienda oficial adscrita al cargo de González.
Ante el rechazo de la víctima se puso a
agresivo. Incluso llegó a decirle mientras la
agredía..
La víctima consiguió zafarse y escapar.
Desde ese momento, según su relato, empezó una campaña de acoso telefónico
y
manipulación psicológica.
17 llamadas que no contestó el día que sucedieron los hechos.
Mensajes culpabilizando
culpabilizándola. Un mes después, durante una
conversación telefónica y sabiendo ya su intención de denunciar,
niega los hechos. Antes nunca había pasado el que me
negaras el sexo.
Y la amenaza
Las
supuestas coacciones fueron directas y a través de subordinados.
El comisario que comía
con González el día de los hechos contactó con ella para pedirle que
eligiese destino, algo a lo que ella
no contestó. Afirma que intentaron comprar su
silencio a cambio de una compensación laboral
El comisario Óscar San Juan, el que le ofreció el puesto de trabajo que
quisiera en la policía para que callara
y olvidara el asunto.
El juez ha citado a declarar a González como querellado el próximo 17 de marzo
Sin embargo, desde el Gobierno local, formado por PP y Vox, siempre han defendido la presunción de inocencia de Moreno Pascual y su labor como jefe de la Policía Local, cargo de libre designación. A partir de ahora, será Piquet quien decida quién ocupa el cargo vacante.
El PSOE complutense ha emitido un comunicado en el que cataloga este miércoles como "un día grande para la ciudad" y afirma que la salida del comisario se produce "por la presión política y social ejercida en los últimos días".