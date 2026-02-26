Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares (Madrid), investigado por violencia machista

Fue hace diez meses.

El ex número dos de la policía, José Ángel González, comía en un

restaurante de Madrid con un comisario.

En ese momento llamó a la víctima que estaba de servicio.

Habían mantenido

una relación sentimental.

Ella la terminó, pero él no lo aceptó.

Aquel 23 de abril le pidió que

acudiese de forma inmediata al restaurante.

Ella se negó porque estaba trabajando, usando su posición de superioridad,

según la querella, le ordenó que abandonase su puesto y se trasladase al

restaurante en un vehículo oficial.

Al

acabar la comida le ordenó que le llevase a su domicilio.

Le pidió que subiese, pero ella se negó.

A través

de la presión psicológica y diciéndole que solo quería hablar, consiguió que

accediese. La supuesta agresión se cometió en una

vivienda oficial adscrita al cargo de González.

Ante el rechazo de la víctima se puso a

agresivo. Incluso llegó a decirle mientras la

agredía..

La víctima consiguió zafarse y escapar.

Desde ese momento, según su relato, empezó una campaña de acoso telefónico

y

manipulación psicológica.

17 llamadas que no contestó el día que sucedieron los hechos.

Mensajes culpabilizando

culpabilizándola. Un mes después, durante una

conversación telefónica y sabiendo ya su intención de denunciar,

niega los hechos. Antes nunca había pasado el que me

negaras el sexo.

Y la amenaza

Las

supuestas coacciones fueron directas y a través de subordinados.

El comisario que comía

con González el día de los hechos contactó con ella para pedirle que

eligiese destino, algo a lo que ella

no contestó. Afirma que intentaron comprar su

silencio a cambio de una compensación laboral

El comisario Óscar San Juan, el que le ofreció el puesto de trabajo que

quisiera en la policía para que callara

y olvidara el asunto.

El juez ha citado a declarar a González como querellado el próximo 17 de marzo