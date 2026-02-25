Interior revisará el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la mujer que denunció al DAO no lo utilizó

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué pudo fallar para que la víctima denunciante del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, renunciara a las vías internas de denuncia y prefiriera ir a los tribunales.

Marlaska ha hecho este anuncio durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el ex número 2 de la Policía Nacional.

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", ha indicado el ministro.

La secretaría de Estado de Seguridad pilotará la revisión del protocolo El titular de Interior ha destacado que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad. Aunque ha recordado que estos protocolos ya son objeto de "actualizaciones internas", ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex DAO, su departamento ha decidido llevar a cabo esta revisión extraordinaria, que pilotará la secretaría de Estado de Seguridad, Aína Calvo, (antes secretaria de Estado de Igualdad). El abogado de la víctima del DAO denuncia una "cacería" y pide proteger las pruebas: "Hay protocolos que no han funcionado" "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", ha remarcado Marlaska.