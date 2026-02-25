Interior revisará el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la mujer que denunció al DAO no lo utilizó
- Marlaska quiere detectar posibles "carencias": "Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos"
- La secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, pilotará esta revisión "extraordinaria"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué pudo fallar para que la víctima denunciante del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, renunciara a las vías internas de denuncia y prefiriera ir a los tribunales.
Marlaska ha hecho este anuncio durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, después de que los portavoces de PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro, le pidieran explicaciones sobre el "escándalo" generado por la denuncia contra el ex número 2 de la Policía Nacional.
"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió", ha indicado el ministro.
La secretaría de Estado de Seguridad pilotará la revisión del protocolo
El titular de Interior ha destacado que estos protocolos se han demostrado eficaces y que, de hecho, se han activado ante otros casos similares denunciados en el seno de las Fuerzas de Seguridad.
Aunque ha recordado que estos protocolos ya son objeto de "actualizaciones internas", ante la gravedad de los hechos atribuidos al ex DAO, su departamento ha decidido llevar a cabo esta revisión extraordinaria, que pilotará la secretaría de Estado de Seguridad, Aína Calvo, (antes secretaria de Estado de Igualdad).
"Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse", ha remarcado Marlaska.
Los grupos parlamentarios piden cuentas a Marlaska
El diputado del PP Ángel Hernández ha pedido cuentas al ministro por el que, a su juicio, es el "ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia" y le ha acusado de seguir "oculto para no dar explicaciones" sobre la "presunta violación por parte, nada más y nada menos, que del jefe de todos los uniformados".
"No ha explicado si lo sabía o si lo sabía y lo ocultó, y cómo pudo forzar la continuidad de su íntimo colaborador. Porque después de lo conocido, si usted no lo hubiese mantenido, no hubiera habido tal violación. Y eso implica la asunción inmediata de responsabilidades y dar explicaciones", ha argumentado el diputado 'popular'.
Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro le ha interpelado por "el hito repugnante de haber conseguido que, por vez primera en la historia de la democracia española, el DAO de la Policía sea un presunto agresor sexual". Tras echarle en cara que prolongara la "edad activa" a su "hombre de confianza" colándola "de rondón" en un decreto de ayudas sobre la dana de Valencia y que se permitiera "revictimizar" a la víctima "creando sobre ella la presión" de decidir sobre su continuidad en el cargo, el diputado de Vox ha incidido en que si al ministro le quedara un "mínimo de decencia política" habría presentado su dimisión.
Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha pedido la dimisión del ministro por este asunto denunciando su "incompetencia, inutilidad e indignidad" ante el "vergonzoso escándalo" protagonizado por "su protegido", como se ha referido al ex-DAO.
También el diputado de ERC Francecs-Marc Álvaro Vidal, ha pedido a Marlaska detalles sobre un hecho que "ha consternado a la sociedad" y que afecta a la "reputación" del Ministerio del Interior y de los sistemas de control sobre sus altos mandos.