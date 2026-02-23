El abogado de la víctima del DAO denuncia una "cacería" y pide proteger las pruebas": "Hay protocolos que no han funcionado"

El abogado de la agente de Policía Nacional que presentó una denuncia contra el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha pedido al juez que instruye la causa la protección de las pruebas presentadas, entre ellas el audio clave con la grabación de los hechos, y que solo se puedan consultar en sede judicial, ante el pánico que tiene ella de que se "filtren datos sensibles que afecten a su intimidad", en la "cacería desatada de todo tipo de bulos, mentiras y medias verdades" desde que hicieron pública la denuncia, "para hacerle todo el daño posible".

En un escrito presentado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, el letrado pide "la plena reserva" de los audios, el listado de llamadas y los pantallazos de mensajes aportados a la causa después de que el juez que instruye la causa solicitara tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

Piedrafita ha explicado en La Hora de La 1 que a raíz de esta denuncia han llegado a él los testimonios de otras víctimas que han contactado con él y le han hablado de "situaciones terribles, de acosos laborales" e incluso también agresiones sexuales por parte de mandos policiales. En este sentido, ha dicho que las agentes que han hablado con él sí que habían denunciado los hechos a través del protocolo interno pero eso "no ha funcionado".

Por eso, ha avanzado que cuando estén preparadas también darán el paso judicial, como en este caso recopilando pruebas, "armando una buena querella para que todo esto llegue con la máxima fortaleza y robustez a la mesa de un juez o jueza, con la mínima interferencia posible y la máxima protección para la victima que es lo más importante".

En este sentido, sobre la situación a raíz de los testimonios que han recibido, en primer lugar quieren trasladar toda la información al ministro del Interior. Después van a evaluar "los pasos" y se manifestarán "en consecuencia" porque "es evidente que hay protocolos que no han funcionado y muchas cosas que han sido alteradas", ha advertido el letrado.

Piedrafita ha mostrado su agradecimiento tanto a la nueva directora adjunta operativa del cuerpo en funciones Gemma Barroso, quien "desde el primer momento" escuchó a la víctima, como a los ministros de Interior y de Igualdad, Fernando Grande-Marlaska, y Ana Redondo, que han contactado con ella y se han puesto a su disposición para lo que necesite, a través del canal directo establecido por su letrado. "Creo que es la forma correcta porque por desgracia me temo la cacería va a seguir, el ataque a la víctima, una cosa lamentable que no debe ser", ha señalado.

La ministra de Igualdad ha mostrado su disposición para reunirse con la denunciante en la fecha que ella determine, ha explicado Piedrafita, que ha agradecido su "disponibilidad y sensibilidad". Lo primero en estos momentos es que la víctima se encuentre "recuperada tras el varapalo, la cacería, digiera la situación y entienda que está preparada" para poder fijar la fecha.

Desde el martes, cuando la denuncia fue admitida a trámite y se hizo pública, según el letrado, no han hecho otra cosa más que estar oyendo "todo tipo de informaciones tergiversadas para desacreditar a la victima", que lo está viviendo "muy mal", y ya se sentía "aterrorizada" por lo que "encima este ataque continuo a su imagen por todo tipo de canales es muy duro para ella". Al mismo tiempo, ha señalado el hecho de que la deunciante, cuya identidad se filtró por grupos de policía tras hacerse pública la querella, ahora cuenta con "escolta policial 24 horas" por lo que se encuentra "más tranquila".

Según el escrito presentado ante el juez, al que ha tenido acceso Europa Press, avisa de de la "reprobable" situación en que se encuentra la agente, por la filtración de sus datos personales, por lo que ha precisado escolta policial para garantizar su seguridad. Es por ello por lo que solicita "la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial", para que pueda ser consultada "únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

En concreto, según detalla el escrito, el abogado ha entregado al juez un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma, pidiendo que se admitan.

Jupol llama a protestar ante Interior para pedir la dimisión de Marlaska y el director de la Policía Mientras, el sindicato de policía Jupol ha convocado para este lunes, 23 de febrero, una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, tras la "grave crisis" derivada de la querella por un presunto delito de agresión sexual. En un comunicado, Jupol alude a Marlaska por la "responsabilidad política directa en la gestión de esta grave crisis de mandos en la Policía Nacional", después de que una agente de este cuerpo se haya querellado contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. Este sindicato representativo de la Policía también pide la dimisión inmediata del director general, Francisco Pardo Piqueras, "por ser parte de la estructura de mando que ha permitido la permanencia y ascenso de altos mandos cuestionados por estos hechos".