El PP mantiene que Marlaska debe dimitir tras la denuncia al DAO: "Si no lo sabía, malo, y si lo sabía, es repugnante"
- Fúnez cree que el ministro ha "revictimizado" a la denunciante "cargando" en ella la decisión sobre su dimisión
- La vicesecretaria del PP señala que ya existía "algún tipo de antecedente" del director adjunto operativo
El PP mantiene que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska debe dimitir tras la denuncia contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, aunque no conociera la querella antes de que el abogado de la víctima la hiciera pública tras ser admitida a trámite. "Si malo es que lo haya conocido y tapado, peor es que no conociera lo que estaba pasando entre sus mandos policiales", ha señalado en RNE la vicesecretaria vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.
"No sabemos si conocía o no el hecho pero lo conociese o no tiene la responsabilidad de saber qué ocurre en la cadena de mando de Policía Nacional, es que tiene la responsabilidad de saberlo", ha asegurado Fúnez en Las Mañanas de RNE. "Si no lo sabía, malo, y si lo sabía, es absolutamente inaceptable y repugnante, lo que tiene que hacer el ministro desde mi punto de vista es dar soluciones", ha insistido.
En cualquier caso, ha dicho que la responsabilidad política del ministro hace que tenga que dar explicaciones en dos sentidos: "Si lo sabía es absolutamente inaceptable que no hiciese nada y si no lo sabía, tiene un problema porque entendemos que debe conocer lo que está ocurriendo en su cadena de mandos".
"Lo importante es proteger a la víctima"
Además, Fúnez ha calificado de "tremendamente grave" lo que el ministro del Interior hizo este miércoles en el Congreso por "señalar a la víctima para que tome una decisión" —en referencia a las palabras de Marlaska en la sesión de control en las que aseguraba que dimitiría si la víctima consideraba que como ministro le había fallado—.
En casos como este lo importante es "proteger a la víctima", ha dicho, y las palabras del ministro le llevaron a la conclusión de que estaba "revictimizando" a la víctima, porque esa mujer ya se ha atrevido a denunciar.
Preguntada por la denuncia de una exedil de Móstoles por acoso sexual contra el alcalde de este municipio Manuel Bautista, del PP, y las grabaciones de las reuniones con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, en las que esta la presionaba presuntamente para no denunciar los hechos, ha dicho que no conoce el contenido de las grabaciones en su literalidad pero que el mensaje del PP a las víctimas es que "denuncien siempre".
así es el posicionamiento que tengoy he defendido siempre
La dirigente del PP ha señalado el hecho de que se trata de un máximo responsable policial y que ya existía "algún tipo de antecedente" en relación con un prostíbulo de Valladolid. "NO tiene mucho sentido que con esos antecedentes el ministro lo nombrase y luego lo blindase", ha explicado, remitiéndose a la información que publican algunos medios.