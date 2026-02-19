El PP mantiene que Marlaska debe dimitir tras la denuncia al DAO: "Si no lo sabía, malo, y si lo sabía, es repugnante"

El PP mantiene que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska debe dimitir tras la denuncia contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, aunque no conociera la querella antes de que el abogado de la víctima la hiciera pública tras ser admitida a trámite. "Si malo es que lo haya conocido y tapado, peor es que no conociera lo que estaba pasando entre sus mandos policiales", ha señalado en RNE la vicesecretaria vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

"No sabemos si conocía o no el hecho pero lo conociese o no tiene la responsabilidad de saber qué ocurre en la cadena de mando de Policía Nacional, es que tiene la responsabilidad de saberlo", ha asegurado Fúnez en Las Mañanas de RNE. "Si no lo sabía, malo, y si lo sabía, es absolutamente inaceptable y repugnante, lo que tiene que hacer el ministro desde mi punto de vista es dar soluciones", ha insistido.

En cualquier caso, ha dicho que la responsabilidad política del ministro hace que tenga que dar explicaciones en dos sentidos: "Si lo sabía es absolutamente inaceptable que no hiciese nada y si no lo sabía, tiene un problema porque entendemos que debe conocer lo que está ocurriendo en su cadena de mandos".