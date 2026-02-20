El abogado de la agente que denunció al DAO presenta hoy nuevas pruebas, entre ellas el audio clave y partes médicos
- La defensa pide que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien perite ese audio
- Cree que podría haber "más víctimas" que apuntan a "altos miembros de la cúpula"
El abogado de la agente que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, ha anunciado que hoy presentará nuevas pruebas contra el que fuera número dos del cuerpo de seguridad. Entre ellas, el audio de 40 minutos de duración en el que asegura que hay una "escalofriante" grabación de los hechos. El juez ha pedido la aportación de esta prueba.
Según el letrado, Jorge Piedrafita, en esa grabación se "refleja toda la acción desde que entra en la casa y consigue huir y es escalofriante". El letrado ha pedido, además, que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien perite ese audio.
La magistrada Carla Vallejo, durante una entrevista con el programa La Hora de la 1 de TVE, ha señalado como normal esta petición: "Si el caso afecta a un cuerpo de seguridad, no es nada extraño que se encargue a un cuerpo distinto". Es facultad de la autoridad judicial "determinar quién ha de investigar" la grabación.
Además, el abogado señala que hay más audios, listados de llamadas, conversaciones de WhatsApp o informes médicos, así como pruebas de las supuestas coacciones del comisario Óscar San Juan, que supuestamente intentó comprar el silencio de la víctima.
Esta aportación de documentos se hará a través de la plataforma LexNet y, en caso de que no sea posible por el volumen de información, se entregará de forma presencial.
Además, han puesto a disposición del juzgado el teléfono móvil de la víctima con las grabaciones originales para que un equipo de la Guardia Civil las analice y determine su autenticidad.
Podría haber más víctimas y agresores
El abogado de la denunciante ha afirmado además, en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, que otras mujeres le han llamado para hablarle de otros acosadores en el seno de la Policía, por lo que cree que podría haber más víctimas. "Se han puesto en contacto otras mujeres apuntando a altos miembros de la cúpula con otros comisarios", dijo.
Mientras tanto, la directora adjunta operativa interina, Gemma Barroso, ha recibido a la denunciante del anterior DAO para ofrecerle protección, una vez se hubiesen filtrado los datos de las víctimas en varios chats de WhatsApp de policías, por lo que su clienta se siente "destrozada". En esa reunión, en un punto violeta de confianza de la víctima, también participaron integrantes del equipo psicosocial y la jefa de seguridad ciudadana para establecer el dispositivo de seguridad que la protegerá durante las 24 horas.
Es una situación "muy dura" y tras la revelación de los datos de la víctima se están lanzando "todo tipo de infamias y bulos contra ella", ha dicho Piedrafita. Y ha detallado cómo su cliente empezó a recibir "un bombardeo de mensajes y llamadas". Esto le ha causado "mucho daño", le ha incrementado la ansiedad y el mal psicológico que tiene de por sí.
También ha dicho que la grabación de los hechos que tienen como prueba tiene una duración de unos 40 minutos y que en ella se "refleja toda la acción desde que entra en la casa y consigue huir y es escalofriante". Esta prueba todavía no la han aportado a la causa, según ha explicado.