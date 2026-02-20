El abogado de la agente que denunció al DAO presenta hoy nuevas pruebas, entre ellas el audio clave y partes médicos

El abogado de la agente que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, ha anunciado que hoy presentará nuevas pruebas contra el que fuera número dos del cuerpo de seguridad. Entre ellas, el audio de 40 minutos de duración en el que asegura que hay una "escalofriante" grabación de los hechos. El juez ha pedido la aportación de esta prueba.

Según el letrado, Jorge Piedrafita, en esa grabación se "refleja toda la acción desde que entra en la casa y consigue huir y es escalofriante". El letrado ha pedido, además, que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien perite ese audio.

La magistrada Carla Vallejo, durante una entrevista con el programa La Hora de la 1 de TVE, ha señalado como normal esta petición: "Si el caso afecta a un cuerpo de seguridad, no es nada extraño que se encargue a un cuerpo distinto". Es facultad de la autoridad judicial "determinar quién ha de investigar" la grabación.

Además, el abogado señala que hay más audios, listados de llamadas, conversaciones de WhatsApp o informes médicos, así como pruebas de las supuestas coacciones del comisario Óscar San Juan, que supuestamente intentó comprar el silencio de la víctima.

Esta aportación de documentos se hará a través de la plataforma LexNet y, en caso de que no sea posible por el volumen de información, se entregará de forma presencial.

Además, han puesto a disposición del juzgado el teléfono móvil de la víctima con las grabaciones originales para que un equipo de la Guardia Civil las analice y determine su autenticidad.