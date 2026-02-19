La víctima que denunció al DAO por agresión sexual acepta protección policial tras ofrecérsela la nueva directora interina

La víctima que denunció al ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía por agresión sexual ha aceptado protección policial tras ofrecérsela la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso, su responsable directa a la que este martes comunicó que la querella había sido admitida a trámite, y que de forma temporal ha asumido la dirección operativa del cuerpo tras la renuncia de José Ángel González.

Según ha informado Interior, la víctima que acusa a González de un delito de agresión sexual ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal. La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO, el comisario principal por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El letrado de la agente, Jorge Piedrafita, entrevistado este jueves en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE, ha asegurado que la agente se encuentra en "extrema vulnerabilidad", y se siente "destrozada". Todavía no saben "de quién ni cómo" se ha producido la filtración de su identidad y de la querella, pero creen que puede proceder del "entorno del acusado" y si logran averiguar de quiénes se trata, advierte, "va a caer quien tenga que caer con todo el peso de la ley porque esto es muy grave".

Piedrafita, entrevistado este jueves en Las Mañanas de RNE y en La hora de La 1 ha insistido en que se decidió a comunicar a Interior los hechos una vez que el juzgado había admitido a trámite la querella, pero ignora si el ministro lo sabía antes por otros medios.

Barroso, la nueva jefa operativa que se ha puesto en contacto con la víctima para ofrecerle protección policial ha sido la responsable que más la ha apoyado cuando le ha trasladado los hechos, según el abogado. La nueva DAO interina la atendió "inmediatamente", "muy bien" y se "quedó de piedra" al conocer lo ocurrido y le dijo que siguiera adelante y le pidiera todo lo que necesitara.

El PP mantiene que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería dimitir aunque no conociera la querella antes de que el abogado de la víctima la hiciera pública este martes porque según ha advertido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, Marlaska "tiene la responsabilidad de saber qué ocurre en la cadena de mando de Policía Nacional, es quien tiene la responsabilidad de saberlo".

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Fúnez ha dicho que además, de acuerdo con las informaciones publicadas por varios medios de comunicación, en el caso de González ya existía "algún tipo de antecedente en un prostíbulo en Valladolid" en una de sus anteriores responsabilidades.