¿Quién es José Ángel González, el exjefe de la Policía Nacional acusado de violación?

El ya ex número dos de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, denunciado por agresión sexual por una agente del cuerpo, fue nombrado director adjunto operativo (DAO) del cuerpo en octubre de 2018 por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.

Nacido en La Rioja en 1959, González ingresó en la Policía Nacional en 1984.

Se formó en la Academia Militar de Zaragoza, donde alcanzó el grado de teniente, para incorporarse después a las Unidades de Intervención Policial (UIP). Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana.

Una trayectoria vinculada con Valladolid La trayectoria de José Ángel González ha transcurrido muy unida a la ciudad de Valladolid, donde fue responsable de una unidad de intervención policial durante casi dos décadas. En 2002 fue ascendido a comisario y se trasladó a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante. Pero, en 2005, regresó a la capital castellanoleonesa como Comisario provincial, cargo que desempeñó durante nueve años. Ya en 2014, recibió el nombramiento de jefe superior de policía en Melilla. Durante esa etapa fue galardonado por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá con la Orden de San Raimundo de Peñafort. Y, en mayo de 2017, fue nombrado jefe superior de Policía de Aragón, en sustitución de José Villar del Saz, por su jubilación. Dimite el director adjunto de la Policía tras la admisión a trámite de una denuncia por agresión sexual