¿Quién es José Ángel González, el exjefe de la Policía Nacional acusado de violación?
- González ingresó en la Policía en 1984 y fue confirmado para seguir sin jubilarse en 2024
- Antes de ser nombrado DAO de la Policía ocupó la jefatura superior en Aragón y en Melilla
El ya ex número dos de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez, denunciado por agresión sexual por una agente del cuerpo, fue nombrado director adjunto operativo (DAO) del cuerpo en octubre de 2018 por el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska.
Nacido en La Rioja en 1959, González ingresó en la Policía Nacional en 1984.
Se formó en la Academia Militar de Zaragoza, donde alcanzó el grado de teniente, para incorporarse después a las Unidades de Intervención Policial (UIP). Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la especialidad de Seguridad Ciudadana.
Una trayectoria vinculada con Valladolid
La trayectoria de José Ángel González ha transcurrido muy unida a la ciudad de Valladolid, donde fue responsable de una unidad de intervención policial durante casi dos décadas.
En 2002 fue ascendido a comisario y se trasladó a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante. Pero, en 2005, regresó a la capital castellanoleonesa como Comisario provincial, cargo que desempeñó durante nueve años.
Ya en 2014, recibió el nombramiento de jefe superior de policía en Melilla. Durante esa etapa fue galardonado por el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá con la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Y, en mayo de 2017, fue nombrado jefe superior de Policía de Aragón, en sustitución de José Villar del Saz, por su jubilación.
El DAO que se hizo conocido durante la pandemia
En su etapa como DAO coordinó la seguridad ciudadana tras la sentencia del procés y ha supervisado la gestión policial durante la pandemia de COVID-19. Durante la emergencia sanitaria, su imagen se hizo popular por las ruedas de prensa periódicas del Ejecutivo, en las que comparecía para informar sobre la situación tras la declaración de emergencia sanitaria.
En marzo de 2020 trascendió que el entonces máximo responsable de la Policía Nacional había dado positivo en las pruebas de coronavirus y se convirtió en el tercero de los comparecientes habituales del comité técnico gubernamental que resultaba contagiado.
A lo largo de su trayectoria, ha recibido reconocimientos como la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
González iba a jubilarse a finales de 2024, pero entonces fue confirmado en su cargo por Marlaska, solo un año antes de que se produjeran los hechos denunciados por la víctima.
El Gobierno lo mantuvo en el cargo a través de una modificación del Régimen de Personal de la Policía incluida en el decreto de ayudas por la dana, con el argumento de que en una situación de emergencia como la generada por la tragedia que asoló la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, "resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional".