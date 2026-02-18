El PP pide la dimisión de Marlaska tras la acusación al DAO en una bronca sesión de control: "Da náuseas verlo sentado"

Con Pedro Sánchez de viaje oficial en la India y Alberto Núñez Feijóo sin pregunta, el PP ha centrado la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la noticia que sacudió la política española a última hora de este martes, la acusación contra el DAO de la Policía de agresión sexual a una subordinada.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha acusado el secretario general del PP, Miguel Tellado. "Feminismo asqueroso de esta izquierda, en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir agresiones sexuales", ha incidido en una dura crítica Tellado dirigida a Marlaska al que ha acusado, junto al resto del Gobierno, de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".

Desde el PP no se creen las explicaciones del Gobierno de que no tenían conocimiento de la querella, fechada hace un mes. "Tienen un Gobierno que su número uno de la Policía cometía delitos en vez de proteger a las mujeres", ha señalado por su parte la portavoz 'popular' Ester Muñoz. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha añadido Muñoz.

El Gobierno defiende a Marlaska e indignación por las acusaciones del PP En el Gobierno, defensa férrea de Marlaska. Por activa y por pasiva. "Ayer el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y Marlaska: ¡También! Ante el conocimiento del caso se pidió la dimisión del DAO. Tolerancia cero con la agresión a la mujer", ha defendido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Además, Montero ha acusado al PP de tener una "doble moral" porque cuando hay una agresión sexual o un caso sobre una mujer que "esté relacionada con la esfera del Gobierno", se "rasgan las vestiduras". "Sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que después de las denuncias presentadas no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras, ustedes ahí no se sienten interpelados", ha dicho Montero a la bancada del PP. Fuentes de Moncloa han mostrado su indignación con las acusaciones del PP de encubrir la denuncia y acusan al PP de ser unos "hipócritas" que "ensucian la política de este país". "No lo sabíamos y no lo tapamos. Si lo hubiésemos sabido, habríamos tomado medidas inmediatas", han afirmado tajantemente fuentes gubernamentales consultadas por RTVE.es. Desde el Gobierno no esconden su enfado con los 'populares' y creen que es una "vergüenza" las acusaciones del PP. "No puede ser. Desde luego, quienes no luchan contra la violencia machista son los que niegan la violencia de género. Lecciones del PP las justas", añaden.