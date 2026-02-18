El PP pide la dimisión de Marlaska tras la acusación al DAO en una bronca sesión de control: "Da náuseas verlo sentado"
- El PP acusa al Gobierno de encubrir la denuncia al número dos de la Policía, que se presentó hace un mes
- Fuentes de Moncloa muestran su enfado con esa acusación, niegan tener conocimiento y acusan al PP de ser unos hipócritas y "ensuciar" la política
Con Pedro Sánchez de viaje oficial en la India y Alberto Núñez Feijóo sin pregunta, el PP ha centrado la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la noticia que sacudió la política española a última hora de este martes, la acusación contra el DAO de la Policía de agresión sexual a una subordinada.
"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha acusado el secretario general del PP, Miguel Tellado. "Feminismo asqueroso de esta izquierda, en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir agresiones sexuales", ha incidido en una dura crítica Tellado dirigida a Marlaska al que ha acusado, junto al resto del Gobierno, de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".
Desde el PP no se creen las explicaciones del Gobierno de que no tenían conocimiento de la querella, fechada hace un mes. "Tienen un Gobierno que su número uno de la Policía cometía delitos en vez de proteger a las mujeres", ha señalado por su parte la portavoz 'popular' Ester Muñoz. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha añadido Muñoz.
El Gobierno defiende a Marlaska e indignación por las acusaciones del PP
En el Gobierno, defensa férrea de Marlaska. Por activa y por pasiva. "Ayer el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y Marlaska: ¡También! Ante el conocimiento del caso se pidió la dimisión del DAO. Tolerancia cero con la agresión a la mujer", ha defendido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Además, Montero ha acusado al PP de tener una "doble moral" porque cuando hay una agresión sexual o un caso sobre una mujer que "esté relacionada con la esfera del Gobierno", se "rasgan las vestiduras". "Sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que después de las denuncias presentadas no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras, ustedes ahí no se sienten interpelados", ha dicho Montero a la bancada del PP.
Fuentes de Moncloa han mostrado su indignación con las acusaciones del PP de encubrir la denuncia y acusan al PP de ser unos "hipócritas" que "ensucian la política de este país". "No lo sabíamos y no lo tapamos. Si lo hubiésemos sabido, habríamos tomado medidas inmediatas", han afirmado tajantemente fuentes gubernamentales consultadas por RTVE.es.
Desde el Gobierno no esconden su enfado con los 'populares' y creen que es una "vergüenza" las acusaciones del PP. "No puede ser. Desde luego, quienes no luchan contra la violencia machista son los que niegan la violencia de género. Lecciones del PP las justas", añaden.
El PP pide la dimisión de Marlaska a gritos
La sesión, una de las más broncas que se recuerdan en el hemiciclo en las últimas semanas, ha llegado a ser interrumpida en varias ocasiones por gritos de "dimisión" al ministro de Interior desde las filas del PP y Vox, mientras la bancada del Gobierno rompía en aplausos respaldando a Marlaska.
El propio ministro en su turno de palabra ha asegurado que dimitirá si la víctima, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado.
"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Tal ha sido el nivel de indignación y tensión vivido este miércoles en el Congreso, que Marlaska ha llegado a retar a la bancada popular a realizar las acusaciones de encubrimiento fuera del hemiciclo, donde los diputados no tienen aforamiento.
"La gente se pasa cuatro pueblos. El tema ya es suficientemente grave, por eso le ha dicho Marlaska que se lo diga fuera", han señalado fuentes del Gobierno al ser consultados por el tema. "Si el PP está tan seguro de que lo encubre, que lo demuestren", han retado también desde el Ejecutivo las citadas fuentes.
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía comunicó el martes por la tarde a Marlaska su dimisión, poco después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tras una querella de una agente por un delito de agresión sexual.
La agente denuncia que González, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.