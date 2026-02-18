Rufián busca movilizar a la izquierda plurinacional en un acto este miércoles en Madrid sin el aval de Esquerra

Durante estos últimas días, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido uno de los políticos más buscados. Su equipo de comunicación admite haber recibido muchas peticiones de entrevistas ante la expectación que ha generado su posicionamiento sobre cómo "unir" a las izquierdas ante el auge de la extrema derecha, pensando en las próximas elecciones generales. El acto de este miércoles junto al diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, en la sala Galileo Galilei de la capital pretende despejar algunas dudas sobre sus intenciones. La organización cuenta con la asistencia de más de 500 personas, aunque el espacio se podría quedar pequeño.

Rufián ha alertado de que no articular un frente de izquierdas plurinacional "sería negligente" ante los resultados en las elecciones en Extremadura y en Aragón, en los que se ha evidenciado un auge de Vox. "Más cabeza y menos pureza", ha dicho él mismo en sus redes sociales, apelando así a generar un movimiento que no implique "renunciar a las siglas" de ninguna formación política.

El jefe de filas de los republicanos en la Cámara Baja pone este debate encima de la mesa en un momento que le es propicio: según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CIS) es el cuarto líder mejor valorado, con un 4,2%. Está por delante de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y por detrás del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Las reflexiones de Gabriel Rufián, sin embargo, se han topado ya con varias negativas. Entre ellas las de su propia formación: Esquerra Republicana ha cerrado la puerta a cualquier tipo de alianza o de candidatura plurinacional. Es más, el líder del partido, Oriol Junqueras, ha avanzado que no asistirá al acto de este miércoles. "No me han invitado y no tengo previsto asistir", ha remarcado, aunque desea que el encuentro entre Rufián y Delgado "vaya bien".

En cambio, sí que se prevé que varios miembros de Sumar estén entre los asistentes. Según ha explicado su coordinadora, Lara Hernández, estarán presentes para "escuchar a todo el mundo, a los líderes que han abierto un debate que está instalado en la calle".

Esquerra insiste en su negativa: "Nos presentaremos solo en Cataluña" El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, se encontrará con Rufián esta semana en Madrid en una reunión programada con los diputados y senadores de Esquerra. Sin embargo, el desplazamiento no incluye parada en la sala Galileo Galilei. La ausencia de Junqueras en el acto de este miércoles no sorprende, ya que va en la línea de lo que ha defendido el partido estas semanas. "El mejor antídoto es apostar por proyectos de izquierda arraigada en nuestro país y no decididos desde Madrid", aseguró hace varios días la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany. El propio Junqueras también se ha encargado de recordar que ellos no son los únicos que se han desmarcado de la opción que quiere explorar Rufián, recordando que EH Bildu y el BNG han dicho que se presentarán con sus siglas en el País Vasco y en Galicia, respectivamente. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa este lunes. ACN / Nazaret Romero Lo que no está en duda es la continuidad de Rufián en el partido y al frente del grupo parlamentario en el Congreso. La secretaria general ha insistido en que seguirá en la Cámara Baja como candidato "si él quiere".