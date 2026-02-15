Bildu apoya una "unidad de acción política" en la izquierda pero no negociará con Rufián una coalición para las generales

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute se ha mostrado partidario de una "unidad de acción política" que haga frente a "la extrema derecha y a la derecha extrema", pero ha rechazado una coalición electoral para las próximas generales.

Matute se ha referido así, en una entrevista en Radio Euskadi, a la propuesta del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, de armar un frente amplio de izquierdas para las próximas elecciones generales.

Desde EH Bildu se defiende así la necesidad de que se produzca una "unidad de acción política", pero ha considerado que no se debe confundir con la "unidad de acción electoral".

"La unidad de acción política significa que seamos capaces de hacer un diagnóstico común sobre las amenazas que suponen para nuestros pueblos y para sus gentes la llegada de la derecha extrema y la extrema derecha", ha añadido.