Bildu apoya una "unidad de acción política" en la izquierda pero no negociará con Rufián una coalición para las generales
- El partido no tiene "ningún propósito" de negociar con el portavoz de ERC "nada orgánico"
- Rufián propone construir un frente amplio con partidos de izquierda y soberanistas para combatir a la derecha
El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute se ha mostrado partidario de una "unidad de acción política" que haga frente a "la extrema derecha y a la derecha extrema", pero ha rechazado una coalición electoral para las próximas generales.
Matute se ha referido así, en una entrevista en Radio Euskadi, a la propuesta del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, de armar un frente amplio de izquierdas para las próximas elecciones generales.
Desde EH Bildu se defiende así la necesidad de que se produzca una "unidad de acción política", pero ha considerado que no se debe confundir con la "unidad de acción electoral".
"La unidad de acción política significa que seamos capaces de hacer un diagnóstico común sobre las amenazas que suponen para nuestros pueblos y para sus gentes la llegada de la derecha extrema y la extrema derecha", ha añadido.
"Ningún propósito de entablar negociaciones para construir nada orgánico"
De este modo, ha subrayado que desde EH Bildu no hay ningún "propósito de entablar negociaciones" con Rufián para constituir "nada orgánico".
Respecto a la alianza de la izquierda que se presentará el 21 de febrero en Madrid encabezada por Sumar, Matute ha considerado necesario que haya "una izquierda a la izquierda del PSOE" con "solvencia y recorrido".
Ha reconocido así que le gustaría que en el Estado existiera una formación homóloga a EH Bildu que les permitiera "buscar puntos en común".