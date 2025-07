Rufián pide a los partidos soberanistas conformar "un espacio" que "sume de verdad": "A la izquierda del PSOE no hay nada"

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado a las izquierdas "soberanistas, independentistas, autodeterministas y federalistas" a "crear esa izquierda plurinacional" y configurar un espacio que "sume" de verdad, en una crítica velada a Sumar: "A la izquierda del PSOE no hay nada".

Rufián se ha pronunciado así en los pasillos del Congreso preguntado por la posibilidad de que ERC esté manteniendo contactos con otras fuerzas de izquierdas para crear una coalición.

Si bien ha respondido que "hay poca noticia en eso", ha admitido que existe ahora "un espacio huérfano a crear" que sea "plurinacional de verdad" y no "creado desde el despacho de una universidad de Madrid con antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y Cataluña".

"Nos toca crear esa izquierda plurinacional que se ha perdido"

"Nos toca a la izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas y federalistas crear esa izquierda plurinacional que, durante tanto tiempo, se ha perdido", ha aseverado. "Nos toca, porque son lentejas y si no, esto no sale", ha insistido, y ha advertido de que "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Ha avisado a "quien crea" que le va a ir "mejor" teniendo de vicepresidente del Gobierno al líder de Vox, Santiago Abascal, y de ministros a Javier Ortega Smith o a Miguel Tellado (secretario general del PP), de que "se equivoca enormemente": "Venir aquí con dos diputados más pero tener a Vox en el Gobierno es mala cosa".

"Le pido a la izquierda española que respete a Cataluña y Euskadi, porque si no fuera por ellos, aquí hace mucho tiempo que Vox gobernaría. El antifascismo impera en Cataluña y en Euskadi, sobre todo", ha proseguido.

Y ha concluido diciendo que, si bien respeta "mucho" a la izquierda española "que se enfrenta a un fascismo imperante", ahora "le toca a una izquierda periférica que conforme un espacio para sumar de verdad".

“Me da igual quién lo lidere pero si no nos ponemos de acuerdo nos van a matar por separado“

Respecto a la fórmula que plantea para una posible coalición, ha indicado que se podría "repetir perfectamente" la forma de concurrir a las últimas elecciones europeas: "Me da igual cómo sea, me da igual quién lo lidere, me da absolutamente igual, pero es que si aquí no nos ponemos de acuerdo nos van a matar por separado, políticamente".

En las europeas, ERC concurrió junto con EH Bildu, BNG y Ara Mès bajo la denominación Ahora Repúblicas, que fue la cuarta candidatura más votada. Obtuvo el 4,93% de los votos gracias a las 855.985 papeletas que reunió, unas 42.000 más que Sumar, que quedó en quinta posición.