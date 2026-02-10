Rufián insiste en "la unión" de la izquierda en España ante el auge de la extrema derecha: "Sería negligente no hacerlo"

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, vuelve a defender su planteamiento para unir a la izquierda española de cara las próximas elecciones generales. "Sería negligente no hacerlo", ha asegurado en una atención a los medios este martes en el Congreso de los Diputados.

"Frente a 200 diputados de la derecha y ultraderecha decir que tenemos que hacer algo diferente no es ninguna locura", ha aseverado en los pasillos de la Cámara Baja. "Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero creo que tengo apoyo popular", ha dicho el portavoz de los republicanos. También ha recomendado tener "un pie y una oreja en la calle" para justificar su posicionamiento.

Gabriel Rufián, asimismo, ha insistido en que "jamás" ha dicho que ninguna formación política tenga que renunciar a sus siglas. "No quiero que nadie renuncie a lo que es", ha expresado para despejar dudas sobre este aspecto. "Jamás he dicho el cómo, sino el qué", ha defendido.

"Yo lo que digo es que que las fuerzas soberanistas, independentistas, nacionalistas, autodeterministas que durante seis años hemos demostrado tantas cosas, pues quizá tenemos que dejar que lidere esto Madrid o partidos de Madrid. Lo digo con mucho respeto y tenemos que liderar otro tipo de cosas”, ha resumido ante los medios.

"Representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán" Con todo, Rufián ha recordado que hace seis años había quienes no se querían hacer fotos con ellos, pero ahora representan a "un montón de gente". "Yo me siento muy orgulloso de ello y sé que en Cataluña me llaman traidor por esto. Representar a alguien de Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal y más útil", ha matizado. El portavoz de los republicanos también ha respondido a la negativa de su partido de acceder a este nuevo frente de izquierdas: "Mi partido está acostumbrado a la variedad". Y ha asegurado que el líder de su partido, Oriol Junqueras, está al corriente de las últimas declaraciones. "Comparto con Junqueras un montón de grupos de WhatsApp. Y es super activo", ha ironizado.