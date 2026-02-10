Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida anuncian una confluencia para las elecciones generales

Las cuatro formaciones que integran Sumar —Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar— van a presentar una confluencia conjunta de cara a las próximas elecciones generales cuando se celebren —de momento el presidente del Gobierno mantiene que agotará la legislatura hasta 2027—. La presentación de esta nueva candidatura se celebrará el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, según ha podido saber RTVE.

Estas formaciones con presencia en el Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y según aseguran han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

"Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de Gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos", apuntan las cuatro formaciones que quieren abrir este proyecto al conjunto de fuerzas políticas y sociales que están "hoy preocupadas por el futuro" del país.

Para ello, pretenden partir del reconocimiento de las diferencias, trabajando "fraternalmente" por un horizonte común que quieren "abrir al conjunto de las fuerzas políticas y sociales" que están hoy preocupadas por el futuro del país y que quieren, sobre todo, seguir "conquistando derechos".

La iniciativa comenzó, añaden las citadas fuentes, con la formalización de un órgano de coordinación política permanente por parte de las cuatro fuerzas que forman parte del Gobierno de España. Junto a ello se organizaron una serie de grupos de trabajo con el objetivo de avanzar en una propuesta conjunta. Consideran que es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida, un primer paso de un proyecto en el que van a ir "más allá".

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya apuntó en su último informe político que la confluencia tenía que tener un nuevo nombre y que fuera distinto al de los partidos que lo integren. Mientras, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, expuso que para la futura coalición la cuestión de nombres y de las personas referentes del espacio estaba a debate.

La coordinadora de los Comunes, Candela López, aseguró en una reciente entrevista con Europa Press, que era "imprescindible" esta reformulación de la coalición "para hacer que la unidad sea efectiva" mientras Maíllo, en otra entrevista con esta agencia, expuso que había que actualizar al espacio.

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.