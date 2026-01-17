Maíllo llama a la izquierda a "ir más allá" de Sumar y "organizar la esperanza" con un proyecto "movilizador"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha llamado a todos los partidos a la izquierda del PSOE a "ir más allá" de la coalición Sumar en sus acuerdos para afrontar la próxima legislatura y les ha pedido estar "a la altura del momento histórico" con un proyecto "movilizador": "Necesitamos organizar la esperanza".

Lo ha expresado así en el discurso de apertura de una reunión de la Coordinadora Federal de IU, que se celebra este sábado de forma telemática, en el que ha resumido el informe político que les va a presentar a sus compañeros, al que tuvo acceso RTVE este viernes. Maíllo ha esbozado ese documento deteniéndose más en unos asuntos que en otros, y precisamente de manera muy sucinta ha hecho referencia esta vez a las páginas dedicadas a las alianzas con otras fuerzas políticas de la izquierda.

En su intervención ante la Coordinadora, ha explicado que "la política de alianzas" de IU no es "ni táctica ni coyuntural", sino "estratégica y estructural", y que llevan tiempo "explorando la posibilidad de un acuerdo" con los otros partidos integrados en Sumar, como los Comuns, Más Madrid y el Movimiento Sumar. A continuación, ha advertido que "no será suficiente con un acuerdo unitario" con esas formaciones. "Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico", ha añadido.