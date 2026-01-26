Podemos negocia con IU una candidatura "lo más plural posible" en Castilla y León para "poner en pie" a la izquierda

Podemos e Izquierda Unida siguen negociando una posible candidatura conjunta en las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo pese a que la formación morada ya había rechazado esa posibilidad tras el acuerdo alcanzado por IU en octubre para conformar con Sumar "un frente electoral". Ambas formaciones se reúnen este lunes, cuando queda menos de una semana para que se cierre el plazo de presentación de coaliciones, en un encuentro en el que IU quiere plantear una nueva propuesta de acuerdo con división territorial entre las dos formaciones.

El portavoz de la formación morada y exsecretario general en esta comunidad autónoma, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes que van a poner "toda la voluntad por articular y componer la candidatura más amplia, plural y heterogénea posible para poner en pie a la izquierda" en Castilla y León después de que el coordinador federal de IU Antonio Maíllo hiciera un llamamiento a "ir más allá" de Sumar y "organizar" un proyecto "movilizador".

Sin embargo, IU sí alcanzó un acuerdo con Sumar para concurrir en alianza electoral a los próximos comicios que se van a celebrar este 8 de febrero en Aragón.

Fernández ha confirmado que las conversaciones con IU se desarrollan desde hace "muchos días" y que siguen tendiendo la mano a una candidatura "de unidad". Las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre, en las que concurrieron bajo la marca Unidas por Extremadura con IU y Alianza Verde y lograron tres escaños más, dio "muy buenos frutos".

En el transcurso de estas negociaciones y con la "voluntad" de llegar a un acuerdo, el portavoz de Podemos ha pedido discreción y ha advertido que "si se tiene voluntad de llegar a un acuerdo no se retransmiten las negociaciones en los medios de comunicación". Y ha señalado que Castilla y León lleva 38 años seguidos sufriendo las políticas "deplorables" del PP, por lo que buscan dar "un giro copernicano" para un cambio de gobierno que "ineludiblemente tiene que pasar por que la izquierda esté fuerte en CYL y Podemos tenga "el mayor apoyo posible en la comunidad".

"Es palmario que tiene que haber una izquierda transformadora fuerte y potente y solamente con el PSOE no alcanza porque a mi juicio en general y en Castilla y León en particular no encarna una izquierda transformadora ni una verdadera izquierda", ha advertido.