Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Rodalies recupera parcialmente el servicio este lunes

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) hace ya poco más de una semana sigue marcando la actualidad política. Este domingo tuvo lugar el funeral en la localidad cordobesa para recordar y homenajear a los 45 fallecidos, mientras que 22 heridos siguen hospitalizados, cinco en la UCI. El suceso ha desencadenado en las últimas horas una batalla política entre el Gobierno y el PP, que acusa al ministro Óscar Puente de "mentir" respecto a la rotura de vía que produjo el accidente. El titular de Transportes, que tiene el respaldo de Pedro Sánchez, tilda de "bulo como una catedral" que la vía fuera de 1989, como han publicado algunos medios, e incide en que los controles técnicos estaban al día.

También está muy presente la situación ferroviaria en Cataluña, donde este lunes se reanuda el servicio de forma parcial después de llevar suspendido desde el sábado. Todo, después de las incidencias de los últimos días y tras el accidente mortal en Gélida (Barcelona) del pasado martes. Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red ferroviaria y sigue haciéndolas para evitar nuevas incidencias en el servicio.