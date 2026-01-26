Accidentes de tren en Adamuz y Barcelona, en directo última hora: Rodalies recupera parcialmente el servicio este lunes
- La situación de los trenes desencadena la guerra política entre el Gobierno y el PP
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) hace ya poco más de una semana sigue marcando la actualidad política. Este domingo tuvo lugar el funeral en la localidad cordobesa para recordar y homenajear a los 45 fallecidos, mientras que 22 heridos siguen hospitalizados, cinco en la UCI. El suceso ha desencadenado en las últimas horas una batalla política entre el Gobierno y el PP, que acusa al ministro Óscar Puente de "mentir" respecto a la rotura de vía que produjo el accidente. El titular de Transportes, que tiene el respaldo de Pedro Sánchez, tilda de "bulo como una catedral" que la vía fuera de 1989, como han publicado algunos medios, e incide en que los controles técnicos estaban al día.
También está muy presente la situación ferroviaria en Cataluña, donde este lunes se reanuda el servicio de forma parcial después de llevar suspendido desde el sábado. Todo, después de las incidencias de los últimos días y tras el accidente mortal en Gélida (Barcelona) del pasado martes. Adif ha realizado ya más de un centenar de inspecciones en la red ferroviaria y sigue haciéndolas para evitar nuevas incidencias en el servicio.
Accidente de tren en Córdoba y Barcelona, en directo:
-
00:30
Óscar Puente reconoce que "jamás" olvidará esta semana del accidente de Adamuz y agradece el "apoyo" y "aliento"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que "jamás" olvidará esta semana tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha agradecido el "apoyo" y "aliento" recibidos.
"Esta semana ha sido muy dura, tanto que jamás la olvidaré", ha lamentado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X'. El ministro ha señalado que, a quienes les "toca gestionar algo así", también les ayuda "sentir apoyo y aliento", alegando que, por ende, no quiere acabar la semana "sin decir gracias por tanto apoyo y por tanto aliento".
Así se ha expresado después del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo a la altura del municipio cordobés de Adamuz, por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, y que ha dejado 45 fallecidos.
“Esta semana ha sido muy dura, tanto que jamás la olvidaré. A los que nos toca gestionar algo así, también nos ayuda sentir apoyo y aliento. Así que no quiero acabarla sin decir GRACIAS por tanto apoyo y por tanto aliento.“— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 25, 2026
-
00:20
Transporte alternativo en las líneas de Rodalies sin servicio ferroviario
El Ministerio de Transportes ha emitido un comunicado de informa de la reapertura parcial de Rodalies y de los planes alternativos de transporte donde no hay servicio, que son los siguientes:
R3 Moncada Bifurcación - Vic (obra en marcha al trazado del R3)
* R7 (obra en marcha de Moncada Bifurcación)
R1 Blanes - Maçanet R3 la Garriga/Vic - Puigcerdá
R4 Santo Sadurní - Martorell
R13 Sant Vicenç de Calders - Plana - Picamoixons
R14 Plana - Picamoixons - Vinaixa
R15 Reus - Orilla-roja
RL4 Cervera - Manresa
“El servicio de @rodalies se retoma mañana y será gratuito. pic.twitter.com/nka0sJXuOG“— Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) January 25, 2026
-
00:10
El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña y será gratuito durante un mes
El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente este lunes en Cataluña desde las seis de la mañana, tras haber sido suspendido este fin de semana, con la recuperación de la circulación al completo en la línea R2 y por tramos en las líneas R1 y R4.
Para aquellos tramos donde no haya trenes, se mantendrá un servicio alternativo por carretera. Además, el servicio será gratuito durante un mes dadas las incidencias que están afectando a los ciudadanos.
-
0:00
Buenas noches, iniciamos la narración minuto a minuto de la actualidad relativa al descarrilamiento el pasado domingo de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, y otro en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies a última hora del martes. Puede consultar la información de la jornada previa aquí.