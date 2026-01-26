Puente insiste en que el carril roto se fabricó en 2023 y que una inspección el día antes no habría detectado nada

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que el carril que se rompió y originó el accidente en Adamuz, en Córdoba, fue fabricado en 2023 e instalado en junio 2025, desmintiendo así que se tratara de un carril de 1989, cuando se puso en marcha. A su vez, ha defendido que la vía en cuestión está "muy testada", incluso más de lo habitual, y que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente, "no se habría visto nada".

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Puente ha querido dar una "explicación detallada" sobre algunos "bulos" que a su juicio han surgido en los últimos días acerca del accidente en el que perdieron la vida 45 personas y en el que, una semana después, más de una veintena de heridos siguen en el hospital, algunos muy graves.

Entre otros, ha subrayado que la línea entre Madrid y Sevilla se ha renovado "de manera integral", esto es, "de punta a punta", aunque "no en todos sus elementos", pues "se revisó íntegramente y se sustituyeron todos aquellos elementos que técnicamente se consideraban que debían ser sustituidos": "Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, se actúa sobre la superestructura, sobre catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad", ha explicado.

Así, ha admitido que "hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original", pero porque se ha considerado "que no era necesario sustituirlo", algo que en su opinión "no es exclusivo de nuestro país". "Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente porque esto es lo habitual", ha insistido.

"Hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura" En el caso concreto de la vía donde se produjo el accidente, Puente ha señalado que se sustituyó la parte central de todo ese tramo, por lo que la rotura de produjo en un carril "nuevo", instalado en junio de 2025, y que tuvo lugar junto a la soldadura con el carril antiguo. "No quiere decir que [la causa] sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura", ha precisado. De acuerdo a la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dicha fractura podría haberse producido con anterioridad al paso del tren Iryo que descarriló, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Una semana del accidente de Adamuz: 45 víctimas, el foco en las vías y un sistema ferroviario en cuestión ROCÍO GIL GRANDE Preguntado por el mantenimiento de la vía, el ministro ha destacado que "está muy testada" y que las auscultaciones se hacen "de manera periódica o si hay algún aviso del maquinista". "Esa vía ha tenido siete auscultaciones geométricas y dinámicas desde que se instaló (junio)", ha justificado, cuando lo normal a su juicio es que se realicen entre dos y cuatro al año. A su vez, ningún maquinista dio aviso en este tiempo de problemas. En cualquier caso, ha dicho que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz (Córdoba), "no se habría visto nada". Y es que, desde el accidente, se han revisado los trenes que pasaron en los días anteriores al suceso y solo empezaron a detectar problemas "hasta una hora antes", cuando surgió "una pequeña elevación de la curva, muy dentro de los márgenes de seguridad", que fue elevándose poco a poco. ““ También ha negado que se produjera una pérdida de situación de dónde se encontraban los trenes: "Adif tiene controlado en todo momento los vehículos de manera aproximada en los circuitos que ocupan entre balizas (...) En este caso concreto, ese circuito es pequeño y el tren Alvia siempre aparece en pantalla. Aparece detenido y eso es lo que hace que salten las alarmas en el centro de control y por eso la llamada del centro de control al maquinista", ha explicado.

"Poco se me puede reprochar" Respecto a la gestión de la tragedia, el ministro ha defendido que ha estado siempre al frente de su responsabilidad y que "poco se le puede reprochar" desde que conoció el accidente: "He dado 16 entrevistas con ésta desde el domingo, tres ruedas de prensa, una de ellas de dos horas y veinte y la otra de dos horas respondiendo a todas las preguntas", ha recalcado, asegurando que su "único interés" es conocer qué ha pasado, porque en su responsabilidad está "evitar que se vuelva a producir". "Eso es lo único que me importa", ha insistido. En este sentido, ha apuntado que si alguien ha cometido alguna irregularidad o haya contribuido por acción u omisión a la catástrofe o a agravar sus consecuencia, que pague por ello. "Y que caiga quien tenga que caer y, si soy yo, pues, señores míos, pues tendré que ser", ha dicho. El PP pidió este domingo su dimisión por "mentir" en sus explicaciones sobre el accidente de tren en Adamuz, algo que según Puente ya lo esperaba: "¿Alguien tenía alguna duda de que el Partido Popular iba a pedirme la dimisión?", ha ironizado. La petición de los 'populares' también fue secundada por uno de sus socios de Gobierno, ERC, pero en este caso por la crisis en el servicio de Rodalies en Cataluña. El PP exige la dimisión inmediata de Puente por "mentir" en sus explicaciones sobre el accidente de tren en Adamuz Precisamente, en el caso de Rodalies, que ha amanecido este lunes con nuevos cortes y retrasos por una incidencia en el centro de control de Adif, Puente ha reivindicado que se está invirtiendo "lo máximo" posible "sin afectar al servicio" y ha defendido la paralización "por seguridad". Sobre el incidente de este lunes, ha asegurado que el sabotaje informático es "una de las hipótesis que se están manejando en este momento", si bien ha recalcado que se desconocen todavía las causas.