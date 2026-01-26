Cortes e incertidumbre en el restablecimiento de Rodalies tras un fin de semana sin servicio

El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica este lunes a raíz de una incidencia que ha afectado al centro de control centralizado de Adif, y que está repercutiendo en continuas suspensiones de la circulación de trenes.

A esta hora, según ha comunicado el operador en su cuenta de X, el servicio se está reanudado de manera "progresiva", una vez "solucionada parcialmente" la incidencia en el centro de control de tráfico de Adif.