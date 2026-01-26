Cortes e incertidumbre en el restablecimiento de Rodalies tras un fin de semana sin servicio
- El servicio se está reanudado de manera "progresiva", una vez "solucionada parcialmente" la incidencia
El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica este lunes a raíz de una incidencia que ha afectado al centro de control centralizado de Adif, y que está repercutiendo en continuas suspensiones de la circulación de trenes.
A esta hora, según ha comunicado el operador en su cuenta de X, el servicio se está reanudado de manera "progresiva", una vez "solucionada parcialmente" la incidencia en el centro de control de tráfico de Adif.
Un fin de semana con Rodalies paralizado
Estaba previsto que el servicio se reanudase este lunes, tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control de Adif, el gestor de infraestructuras, si bien apenas media hora después se anunciaba su suspensión.
Poco después, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha informado de que el servicio de Rodalies se había reanudado a las 7.05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.
No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes.