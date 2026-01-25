Frustración e indignación en un domingo sin Rodalies en Cataluña: "Parece tercermundista"

El color de las máquinas expendedoras de billetes de Rodalies es llamativo por su tono naranja intenso. Pero todavía es más llamativo el "fuera de servicio" que se repite en todas las pantallas de estas máquinas. La paralización de cercanías en Cataluña es total, y el ambiente que se respira este domingo en la estación de Sants de Barcelona es el mejor ejemplo.

La suspensión de Rodalies, además, ha cogido a este enclave ferroviario en obras. La imagen que presenta es la de una estación improvisada.

En un festivo normal, con la red funcionando, podríamos observar todo tipo de grupos que cogen el tren para pasar el día en la montaña, en la playa o bien para visitar a un familiar en la corona metropolitana de la capital catalana. En esta ocasión, si embargo, no hay nadie que presente estas características.

Los que llegan a Sants este domingo con la esperanza de coger un tren de Rodalies se topan con un trabajador de Renfe que les indica amablemente las alternativas de que dispone para llegar a su destino. Visten chaleco amarillo fosforescente para que se les vea bien.

"No todo el mundo se toma bien esta situación. Hay gente que lo entiende y gente que no", explica uno de estos trabajadores a RTVE Noticias. "Nosotros ayudamos ofreciendo alternativas, pero más no podemos hacer", nos indica otra empleada.

Libreta de la trabajadora de seguridad en la que tiene anotadas todas las alternativas de transporte. RTVE

Constantemente informan a usuarios de la paralización del servicio. También colabora una trabajadora de la seguridad privada de la estación. En su caso, saca de un bolsillo una pequeña libreta en la que tiene anotadas todas las líneas de autobuses que hacen el mismo recorrido que el tren. "No podemos decirle al pasajero que se busque la vida".

Nos cuenta, además, que mucha gente se está organizando diariamente para llegar a su destino. Por ejemplo, se están pondiendo en marcha grupos de coches compartidos como una nueva opción para llegar a tiempo al trabajo hasta que el servicio vuelva a la normalidad.

"No sé cómo llegaré a mi destino, quería visitar a mi madre en Sitges" Las pantallas en la estación de Sants están en blanco. "Suspendido el servicio de Rodalies. Desde Adif lamentamos la situación y pedimos disculpas". Unas disculpas que muchos usuarios no aceptan. "Esto parece tercermundista", nos dice indignado Albert. Su domingo pasaba por coger un tren e ir a visitar a su madre en Sitges (Barcelona). No era consciente de la situación: "Ahora no sé cómo llegaré a mi destino". Su cara es de desconcierto. Un grupo de personas pregunta a los informadores sobre el estado de la red de Rodalies. RTVE Y es que la situación en Rodalies cabrea y mucho a la ciudadanía. Es el caso de una pareja joven, que tenía la intención de ir a Sant Celoni (Barcelona) a hacer una excursión. "Sabíamos que no funcionaban, pero hemos querido venir a probar suerte", nos explica ella. Él se muestra un poco más resignado: "A ver cómo llegamos ahora. Tendremos que buscar alternativas y tardaremos mucho más en llegar".

Las alternativas de transporte rozan la saturación La paralización del servicio de Rodalies no ha significado que la ciudadanía se quede en casa. Muchos tienen que seguir yendo al trabajo o simplemente tienen un compromiso al que acudir. Se calcula que unas 400.000 personas usan Rodalies a diario. Por eso las vías alternativas de transporte se encuentran muy llenas. Un ejemplo es el metro. Este domingo por la mañana las líneas que conectan con Sants van más llenas de lo normal. También muestra la expecionalidad del momento la larga espera para comprar un billete del suburbano. En algunos momentos del fin de semana, esta espera ha superados los diez minutos. También se deriva mucho flujo de personas a optar por los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), un sistema de trenes propio de Cataluña que conecta Barcelona con parte del área metropolitana y que goza de más prestigio que Renfe por su puntualidad y servicio. Durante esos días, el Govern ha ampliado las frecuencias de Ferrocarrils para absorver a los nuevos pasajeros.