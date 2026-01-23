Un desprendimiento de tierras interrumpe la línea R1 de Rodalies en la provincia de Girona

Un desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en la provincia de Girona, tal y como han informado Renfe y Adif. No ha habido heridos porque se ha podido avisar con antelación del obstáculo, como ha trasladado Adif. Renfe ha puesto en marcha un servicio alternativo por carretera entre ambos puntos de la R1, mientras que el personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.

En esta misma línea de la R1 tuvo lugar el pasado martes otro incidente, cuando un tren descarriló por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia del temporal. En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban 10 pasajeros y no se registró ningún herido.

Además, a estos incidentes se suma el accidente mortal de la R4, ocurrido también el pasado martes en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y hubo 37 personas que resultaron heridas. Dicho tren, como se ha conocido este viernes, solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el muro desplomado.

En paralelo, pero también de temática ferroviaria, este viernes se ha conocido el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente de Adamuz, Córdoba. Según el documento, la hipótesis más probable sería una rotura de la vía antes de que pasara por esa zona el tren Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid y que terminó descarrilando en su parte trasera.