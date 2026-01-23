El informe preliminar apunta a una fractura de la vía previa al paso del Iryo por Adamuz

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta como hipótesis más probable de la tragedia ferroviaria de Adamuz una rotura de la vía que sería precedente al paso por esa zona del tren Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid y que terminaría descarrilando en su parte trasera.

"El coche seis descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura", reza el informe, al aludir al primero de los vagones del Iryo que se salió de la vía y que terminaría arrastrando a los coches posteriores. Un vacío que ya se había evidenciado en las imágenes tomadas en el lugar de los hechos de la Guardia Civil y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que podía ser tanto "causa" como "consecuencia" del accidente.

La CIAF se inclina por pensar que fue la causa. En su informe, hace alusión a las muescas detectadas tanto en las ruedas de los primeros vagones del Iryo como en tres convoyes que previamente habían pasado en esta misma zona: otros dos de Iryo y uno de Renfe, este último poco más de media hora antes que el convoy que descarriló. Las citadas marcas "son compatibles con un impacto en la cabeza del carril" y una comparación visual con la sección de la vía rota en la zona cero "arrojan resultados presumiblemente coincidentes".

Es decir, las muescas derivan de un impacto sobre la vía que, sumado a la "deformación" observada en esta última, llevan a la teoría preliminar y a pensar que la parte inmediatamente anterior a la rotura estaba recibiendo "el peso total" de la rueda, lo que provocaría "que esa parte del carril descendiese levemente". Esta circunstancia provocaba, según la CIAF, "un escalón" entre los dos lados de la fractura y un golpe recurrente sobre la llanta de las ruedas de los trenes.

Investigación en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba GUARDIA CIVIL

Así, "de acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", señalan los investigadores, que subrayan no obstante que se trata de hipótesis "provisionales y pendientes de verificación".

En el vagón cinco, "un patrón diferente" Las muescas aparecen en las ruedas del lado derecho de los vagones dos, tres, cuatro y cinco, pero en el último que pasó sin descarrilar, se observa "un patrón diferente". Los investigadores han detectado en el caso del quinto coche una marca en la zona exterior de la banda de rodadura que consideran "compatible" ya con un cambio más tangible dentro del carril. Encajaría con un impacto contra una zona donde ya no hubiese continuidad. El tramo de vía, de hecho, podría estar volcándose hacia la derecha durante el paso del vagón cinco, de manera que el seis ya descarriló "debido a una falta completa de continuidad en la rodadura". La observación sobre el terreno ha permitido constatar que la vía que quedó tumbada hacia el exterior tiene "marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente, una vez tumbado". En el caso de los últimos vagones, el seis, el siete y el ocho, los daños sufridos tras el descarrilamiento provocaron que cualquier huella o marca derivada de la circulación haya quedado "borrada", si bien los investigadores sospechan que nunca llegaron a tocar la cabeza del carril roto.