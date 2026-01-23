El tren de Gelida solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el muro desplomado
- El primer informe revela que el convoy recorrió apenas 50 metros entre la frenada y la colisión mortal
- La investigación apunta a que el muro de la AP-7 cedió por la presión del agua acumulada por las lluvias
La tragedia ferroviaria ocurrida el pasado martes en Gelida (Barcelona) comienza a arrojar sus primeros datos técnicos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, ha hecho público un informe preliminar tras analizar la caja negra del convoy de la línea R4 de Rodalies.
Las conclusiones son demoledoras: la tripulación solo dispuso de cinco segundos y una distancia de 50 metros para intentar detener el tren antes de chocar contra un bloque de hormigón prefabricado que invadía la vía.
Un impacto inevitable en cabina
El accidente, que tuvo lugar a las 21:23 horas del pasado 20 de enero, se produjo cuando el tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora bajo una lluvia intensa.
Según el informe, el muro —una pieza de la infraestructura que sostiene la autopista AP-7— se encontraba inclinado a unos 45 grados en el momento del impacto. Esta disposición provocó que el hormigón se incrustara directamente en la cabina del tren, que circulaba en doble composición.
El siniestro se cobró la vida de un maquinista en prácticas y dejó un balance de 37 heridos. Entre los cinco heridos de gravedad se encuentran el maquinista titular y otros dos conductores en formación que también viajaban en la cabina.
La CIAF baraja como hipótesis principal que el tren llegó al punto exacto en el preciso instante en que el muro se estaba desplomando, lo que explicaría el nulo margen de maniobra pese a ser un tramo recto.
El empuje del agua, causa probable del derrumbe
Los investigadores de la CIAF, desplazados desde Madrid y Córdoba, han inspeccionado tanto el material rodante como la parte superior de la infraestructura, correspondiente a la autopista AP-7, que actualmente permanece cortada al tráfico en ese punto por motivos de seguridad.
información de última hora y mantendremos la comunicación abierta
Ahora hablamos con una compañera de Radio 4, del Consol Saez, vive cerca de
donde ha ocurrido
este suceso, Consol Bonanit.
Muy buenas noches. ¿Qué se sabe de este nuevo accidente de
¿Qué tal?
Rodaries?
Tu compañera Ana nos ha reportado.
¿Qué impresión es la que tienes tú ahora mismo de lo que ha pasado?
Pues la verdad es que la información nos está llegando en cuenta gotas.
Nosotros
estamos en este momento en lo que se está montando el centro de control de
emergencia
aquí en San Saturni de Noia, al lado del CAP, al lado del centro de atención
primaria.
Hemos podido ver, podemos ver en
estos momentos como están los bomberos desplegando pues una serie de lonas que
me imagino que
serán las que se habilitarán para atender a los heridos
Las informaciones que tenemos en estos momentos es que hay cerca de 40 heridos
y efectivamente…
y ya digo que la información nos llega en cuenta gotas, parece ser que hay un
fallecido y que ese fallecido podría
ser probablemente el maquinista del tren.
Efectivamente, las causas que se aducen de este accidente
podrían tener que ver con la caída de un talud ha estado lloviendo de manera
continua durante prácticamente tres días en esta zona del PNB y parece ser
que
esa es la causa de este accidente el tren podría haber chocado precisamente
con ese
talud... ...evidentemente la primera parte, el
primer convoy del tren...
...es el que se ha llegado la peor parte..
y ahí es donde están la mayoría de los heridos.
De momento, a este centro de control de emergencias
a este FECOR, no ha llegado ninguna ambulancia.
Tenemos que deciros que entre San Saturno y Danoya y
Celida hay aproximadamente unos seis o siete kilómetros...
...y por lo tanto imaginamos que dentro de muy poquito tiempo..
empezaremos a ver llegar esas ambulancias con los seguidos
Pues vamos a tratar contigo, con Sol y con Ana Yadó...
...de mantener información constante..
hablas tú ya de que no son 15 o 20 los heridos sino el doble 40 se habla de
cuatro graves uno habría
fallecido, según los Mossos sería el conductor, el maquinista.
También tenemos información de que bomberos
ya han movilizado todos los servicios disponibles, 38 dotaciones, 65
efectivos
20 ambulancias. Creíamos que no podía volver a pasar
una situación tan grave.
En principio queríamos pensar que eran heridos leves si los había
Parece que hay cuatro heridos graves y que uno fallecido, que sería el
maquinista.
Consol
es una línea, imagino, muy concurrida, por lo que comentabas, por
la situación en concreto donde se encuentra?
Sí, la R4 es una línea que une Barcelona con San Vicencio Caldez.
Es una línea que, para que os hagáis una idea, pasa por todo lo que es
la zona del Baixo Obregat, San Feliu, Marturell, San Sadurní da Noia, Gelida,
evidentemente
Vilafranca. Es una línea muy utilizada y mucha
gente que se desplaza para trabajar a
Barcelona. Cierto es que por la hora probablemente
no debería haber tanta gente en el tren, pero es
evidentemente una de las líneas especialmente concurridas de la red de
cercanías en
Cataluña. El temporal, aquí inmaculada que nos
acompaña
Inma Lucas, decía que había aviso ya de, digamos, de por lo menos colegios
no acudir
en algunas zonas. Sí, han habido avisos y alertas.
¿Cómo
lo habéis notado? ¿Realmente era tanto como nos llegaba
la información, el temporal que estabais y que estáis viviendo ahora
mismo en esa zona?
Realmente, no sé si podríamos llamarlo temporal.
Lo cierto
es que sí que es verdad que durante prácticamente tres jornadas, sobre todo
estas dos últimas, la lluvia ha caído de
una manera bastante contundente y prácticamente sin parar.
Ha parado aproximadamente ahora a
cerca de una hora y media, dos horas, pero es verdad que aunque no ha sido un
temporal,
como se ha vivido, por ejemplo, en la zona norte de Cataluña, la lluvia
probablemente
ha afectado y de qué manera...
...a esos taludes que rodean las vías del tren.
Hay que decir que..
donde se ha producido el accidente, que es a la salida de la estación de
Yelida, es una zona además de
difícil acceso todos son caminos digamos agrícolas y son zonas
además, donde hay unos taludes que es muy fácil que con estas lluvias hayan
provocado..
los deslizamientos de tierra.
Bueno, pues vamos a esperar a confirmar más datos
Ahora lo prioritario son los heridos.
Desgraciadamente tenemos que informar ya de un fallecido que es el
Macrista. Lo confirman todas las fuentes, también
los Mossos de Escuadra
Y creo, Consol, que has conseguido hablar con el alcalde de San Saturno y
Danoya.
¿Te ha dado alguna información
más al respecto? Bueno, las informaciones que nos ha
dado Pera Bernet, que es el alcalde de San Saturno y de Anoya,
...es esa de los 40 heridos...
...la del posible fallecimiento..
del maquinista del convoy y, como te decimos en estos momentos, tanto el
alcalde
como responsables del municipio están aquí a la espera de que lleguen las
ambulancias
Todavía no han llegado para ver la magnitud de este accidente
Gracias Consol, compañera en Radio 4.
La investigación preliminar apunta a una causa meteorológica: el desplome se habría producido por el empuje del agua acumulada en el trasdós del muro (la parte trasera no visible).
Las precipitaciones extremas de las jornadas anteriores habrían generado una presión insoportable para los elementos de drenaje de la obra de tierra, provocando el colapso del elemento prefabricado sobre la red ferroviaria.
Un año para el dictamen definitivo
Aunque los datos de la caja negra son esclarecedores, la Comisión ha subrayado que esta información es provisional. En las próximas fases de la investigación, los técnicos estudiarán a fondo el diseño original del muro, el estado de conservación de los sistemas de drenaje y, sobre todo, las inspecciones previas realizadas en ese tramo de la autopista para determinar si existían deficiencias detectables antes del desastre.
Asimismo, se cruzarán los datos del tren con los registros del Puesto de Mando de Adif y se realizarán entrevistas a los implicados. Según la normativa vigente, la CIAF dispone de un plazo de un año para concluir las pesquisas y emitir un informe final que determine las responsabilidades y proponga medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse en la red ferroviaria española.