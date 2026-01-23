El tren de Gelida solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el muro desplomado

información de última hora y mantendremos la comunicación abierta

Ahora hablamos con una compañera de Radio 4, del Consol Saez, vive cerca de

donde ha ocurrido

este suceso, Consol Bonanit.

Muy buenas noches. ¿Qué se sabe de este nuevo accidente de

¿Qué tal?

Rodaries?

Tu compañera Ana nos ha reportado.

¿Qué impresión es la que tienes tú ahora mismo de lo que ha pasado?

Pues la verdad es que la información nos está llegando en cuenta gotas.

Nosotros

estamos en este momento en lo que se está montando el centro de control de

emergencia

aquí en San Saturni de Noia, al lado del CAP, al lado del centro de atención

primaria.

Hemos podido ver, podemos ver en

estos momentos como están los bomberos desplegando pues una serie de lonas que

me imagino que

serán las que se habilitarán para atender a los heridos

Las informaciones que tenemos en estos momentos es que hay cerca de 40 heridos

y efectivamente…

y ya digo que la información nos llega en cuenta gotas, parece ser que hay un

fallecido y que ese fallecido podría

ser probablemente el maquinista del tren.

Efectivamente, las causas que se aducen de este accidente

podrían tener que ver con la caída de un talud ha estado lloviendo de manera

continua durante prácticamente tres días en esta zona del PNB y parece ser

que

esa es la causa de este accidente el tren podría haber chocado precisamente

con ese

talud... ...evidentemente la primera parte, el

primer convoy del tren...

...es el que se ha llegado la peor parte..

y ahí es donde están la mayoría de los heridos.

De momento, a este centro de control de emergencias

a este FECOR, no ha llegado ninguna ambulancia.

Tenemos que deciros que entre San Saturno y Danoya y

Celida hay aproximadamente unos seis o siete kilómetros...

...y por lo tanto imaginamos que dentro de muy poquito tiempo..

empezaremos a ver llegar esas ambulancias con los seguidos

Pues vamos a tratar contigo, con Sol y con Ana Yadó...

...de mantener información constante..

hablas tú ya de que no son 15 o 20 los heridos sino el doble 40 se habla de

cuatro graves uno habría

fallecido, según los Mossos sería el conductor, el maquinista.

También tenemos información de que bomberos

ya han movilizado todos los servicios disponibles, 38 dotaciones, 65

efectivos

20 ambulancias. Creíamos que no podía volver a pasar

una situación tan grave.

En principio queríamos pensar que eran heridos leves si los había

Parece que hay cuatro heridos graves y que uno fallecido, que sería el

maquinista.

Consol

es una línea, imagino, muy concurrida, por lo que comentabas, por

la situación en concreto donde se encuentra?

Sí, la R4 es una línea que une Barcelona con San Vicencio Caldez.

Es una línea que, para que os hagáis una idea, pasa por todo lo que es

la zona del Baixo Obregat, San Feliu, Marturell, San Sadurní da Noia, Gelida,

evidentemente

Vilafranca. Es una línea muy utilizada y mucha

gente que se desplaza para trabajar a

Barcelona. Cierto es que por la hora probablemente

no debería haber tanta gente en el tren, pero es

evidentemente una de las líneas especialmente concurridas de la red de

cercanías en

Cataluña. El temporal, aquí inmaculada que nos

acompaña

Inma Lucas, decía que había aviso ya de, digamos, de por lo menos colegios

no acudir

en algunas zonas. Sí, han habido avisos y alertas.

¿Cómo

lo habéis notado? ¿Realmente era tanto como nos llegaba

la información, el temporal que estabais y que estáis viviendo ahora

mismo en esa zona?

Realmente, no sé si podríamos llamarlo temporal.

Lo cierto

es que sí que es verdad que durante prácticamente tres jornadas, sobre todo

estas dos últimas, la lluvia ha caído de

una manera bastante contundente y prácticamente sin parar.

Ha parado aproximadamente ahora a

cerca de una hora y media, dos horas, pero es verdad que aunque no ha sido un

temporal,

como se ha vivido, por ejemplo, en la zona norte de Cataluña, la lluvia

probablemente

ha afectado y de qué manera...

...a esos taludes que rodean las vías del tren.

Hay que decir que..

donde se ha producido el accidente, que es a la salida de la estación de

Yelida, es una zona además de

difícil acceso todos son caminos digamos agrícolas y son zonas

además, donde hay unos taludes que es muy fácil que con estas lluvias hayan

provocado..

los deslizamientos de tierra.

Bueno, pues vamos a esperar a confirmar más datos

Ahora lo prioritario son los heridos.

Desgraciadamente tenemos que informar ya de un fallecido que es el

Macrista. Lo confirman todas las fuentes, también

los Mossos de Escuadra

Y creo, Consol, que has conseguido hablar con el alcalde de San Saturno y

Danoya.

¿Te ha dado alguna información

más al respecto? Bueno, las informaciones que nos ha

dado Pera Bernet, que es el alcalde de San Saturno y de Anoya,

...es esa de los 40 heridos...

...la del posible fallecimiento..

del maquinista del convoy y, como te decimos en estos momentos, tanto el

alcalde

como responsables del municipio están aquí a la espera de que lleguen las

ambulancias

Todavía no han llegado para ver la magnitud de este accidente

Gracias Consol, compañera en Radio 4.