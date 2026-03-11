Real Madrid - Manchester City: el clásico moderno de la Champions pone a prueba las aspiraciones de los blancos
- El conjunto que dirige Arbeloa recibe al de Guardiola con tantas bajas como dudas
- Real Madrid - Manchester City en vivo, a las 21:00 horas en RTVE.es
La Champions League se prepara para un nuevo clásico este miércoles y no es un Real Madrid - Barcelona. El conjunto blanco recibe en la ida de octavos de final al Manchester City, a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.
Es el clásico de este siglo, puesto que se han enfrentado más veces que ninguna otra pareja de rivales en los últimos años. Tras el doble enfrentamiento en la fase de grupos de 2013 y las semifinales de 2016, la llegada de Pep Guardiola al banquillo inglés marcó un antes y un después: seis enfrentamientos contando el actual en los últimos siete años.
Un clásico de la Champions moderna
Además, desde 2022 se han producido de manera consecutiva en eliminatorias a doble vuelta. Antes ganó el City en octavos de la temporada 2019-2020, a puerta cerrada por la pandemia de Covid-19. Después de esa, la única victoria global -y contundente- del conjunto dirigido por Guardiola se produjo en la 2022-2023, que acabaría con el Manchester City proclamándose campeón.
La 2021-2022 vio una remontada épica del Madrid en el tiempo añadido del partido de vuelta, en semifinales camino de la Champions 14. En cuartos de la 2023-2024 se decidió por penaltis en el Etihad Stadium, dejando en la ida en el Bernabéu una oda al fútbol con un 3-3 espectacular.
Ambos han dejado en la retina duelos para el recuerdo. Quizá la temporada pasada fue la eliminatoria más desnivelada por la claridad con que pasó el Madrid, pero entonces el Manchester City era otro. Esta temporada se ha renovado con una fuerte apuesta económica -500 millones- y manteniendo a otros como Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland en su mejor versión y el español Rodri Hernández.
El Balón de Oro de 2024 ha pasado por un calvario de lesiones musculares esta temporada por culpa de su muslo, pero ha encontrado la continuidad necesaria en lo que va de 2026 y ha recuperado su rol como una de las piezas fundamentales del equipo. En cuestión de bajas, Guardiola se puede considerar afortunado en comparación con Álvaro Arbeloa.
Un Madrid mermado por las bajas contra el 'plantillón' del City
El técnico de Santpedor no puede contar de momento con el defensa Gvardiol ni con el centrocampista Mateo Kovacic, pero son bajas que cubre sobradamente con una amplitud de plantilla que asusta. En cambio, al Madrid se le agota el espacio en la enfermería y tiene a dos de sus jugadores más emblemáticos como Kylian Mbappé y Jude Bellingham tratándose con médicos de su país para llegar al menos al partido de vuelta.
A ellos dos se les suman Militao, Alaba y Ceballos, aunque este martes Arbeloa confirmó el regreso de Camavinga. Ante este panorama, Arbeloa ya ha hecho debutar a varios canteranos, alguno incluso como titular, caso del centrocampista Thiago Pitarch, quien podría repetir este martes ante las ausencias de compañeros en la línea.
La ilusión de los futbolistas de la cantera, recuperar la mejor versión -o parecida- de Vinicius y las victorias a base de coraje como la reciente en Liga contra el Celta, cortando una racha de dos derrotas seguidas en el torneo de la regularidad, han sido hasta ahora lo único positivo desde la llegada de Arbeloa al banquillo, quien en apenas mes y medio ha visto reducidas sus opciones de evitar otra temporada en blanco.
En Liga el Madrid recuperó brevemente el liderato, pero lo acabó perdiendo merced a esas dos derrotas; cayó eliminado en Copa del Rey por un equipo de Segunda, el Albacete, y en Champions perdió la posición de privilegio dentro del 'top 8'. El Manchester City también es segundo en la Premier, persiguiendo a un Arsenal que parece intratable esta temporada, pero dando la sensación de ir de menos a más y aspirando a un 'póker' de títulos.
Como dijo un referente del madridismo, Jorge Valdano, el fútbol es un estado de ánimo. Y en ese sentido, el del Madrid no es el mejor de los estados posibles para enfrentarse al Manchester City. Tendrán que apelar a la magia del Bernabéu y recuperar ese carácter que les da la Champions para aspirar a otro milagro.