Real Madrid - Manchester City: el clásico moderno de la Champions pone a prueba las aspiraciones de los blancos

La Champions League se prepara para un nuevo clásico este miércoles y no es un Real Madrid - Barcelona. El conjunto blanco recibe en la ida de octavos de final al Manchester City, a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

Es el clásico de este siglo, puesto que se han enfrentado más veces que ninguna otra pareja de rivales en los últimos años. Tras el doble enfrentamiento en la fase de grupos de 2013 y las semifinales de 2016, la llegada de Pep Guardiola al banquillo inglés marcó un antes y un después: seis enfrentamientos contando el actual en los últimos siete años.

Un clásico de la Champions moderna Además, desde 2022 se han producido de manera consecutiva en eliminatorias a doble vuelta. Antes ganó el City en octavos de la temporada 2019-2020, a puerta cerrada por la pandemia de Covid-19. Después de esa, la única victoria global -y contundente- del conjunto dirigido por Guardiola se produjo en la 2022-2023, que acabaría con el Manchester City proclamándose campeón. La 2021-2022 vio una remontada épica del Madrid en el tiempo añadido del partido de vuelta, en semifinales camino de la Champions 14. En cuartos de la 2023-2024 se decidió por penaltis en el Etihad Stadium, dejando en la ida en el Bernabéu una oda al fútbol con un 3-3 espectacular. Ambos han dejado en la retina duelos para el recuerdo. Quizá la temporada pasada fue la eliminatoria más desnivelada por la claridad con que pasó el Madrid, pero entonces el Manchester City era otro. Esta temporada se ha renovado con una fuerte apuesta económica -500 millones- y manteniendo a otros como Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland en su mejor versión y el español Rodri Hernández. El Balón de Oro de 2024 ha pasado por un calvario de lesiones musculares esta temporada por culpa de su muslo, pero ha encontrado la continuidad necesaria en lo que va de 2026 y ha recuperado su rol como una de las piezas fundamentales del equipo. En cuestión de bajas, Guardiola se puede considerar afortunado en comparación con Álvaro Arbeloa.