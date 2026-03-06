Celta - Real Madrid, en directo el partido de la jornada 27 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, que se disputa este viernes en el Estadio Municipal de Balaídos a partir de las 21:00 horas. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Celta vs Real Madrid | La Liga

El Madrid llega a Vigo en una situación complicada en sus aspiraciones en la lucha por la Liga, a cuatro puntos del FC Barcelona. Es un momento parecido al partido jugado entre los mismos rivales el pasado 7 de diciembre en el Santiago Bernabéu y que acabó con victoria celeste por 0-2. Sólo en otras tres ocasiones ha podido el Celta ganarle los dos partidos de una misma temporada al Madrid, ninguno en el presente siglo XXI. Los precedentes más recientes son de la Real Sociedad en la temporada 2018-2019 y del Villarreal en la temporada 2022-2023, eso contando entre los equipos que no son el Barça. Y eso que se le da bien las visitas a la ciudad pontevedresa a los blancos, donde lleva siete victorias consecutivas y once partidos sin conocer la derrota. Los locales aún recuerdan la racha de cinco victorias consecutivas desde la temporada 1996-1997 a la 2000-2001.

En la actualidad, Celta y Madrid llegan separados por 20 puntos en la tabla, pero los de Claudio Giráldez han recortado seis puntos gracias a dos victorias consecutivas, que corresponden a otras tantas derrotas de los pupilos de Álvaro Arbeloa, quienes a su vez han visto perdido el liderato en favor del Barça por culpa de esos dos resultados negativos. El técnico merengue ya sabe que no puede contar con Rodrygo, nuevo lesionado de larga duración, ni con Mastantuono, sancionado dos partidos, que se unen a las bajas ya sabidas de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao, David Alaba y así hasta un total de once bajas, que condicionan enormemente la alineación.

Alineación del Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Starfelt; Carreira, Román, Moriba, Mingueza; Jutglá, Iglesias, Williot.

Alineación del Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Thiago; Brahim, Vinicius Jr.