Manchester City

Una postura firme: no le obsesiona la Champions

Pese a una sequía que se alarga más de una década, Guardiola siempre ha declarado no estar obsesionado con el título. Lo ha hecho, además, varias veces durante esta temporada. "Mi vida no depende de la Liga de Campeones. Me gustaría ganarla, todos intentan hacerlo. Pero no es una obsesión", aseguró antes de comenzar la Premier League.