Champions | Guardiola vuelve al asalto de su deseo más anhelado

Han pasado algo más de doce años desde la última vez que Pep Guardiola levantó el trofeo de la Champions League. Un 28 de mayo de 2011, el FC Barcelona rozó la excelencia en la final ante el Manchester United y alzó al cielo de Londres su cuarta 'Orejona'. Fue una de las grandes obras de Guardiola.

A los 40 años y tras solo tres en la élite de los banquillos, el técnico de Sampedor lograba su segunda Champions. En aquel momento, pocos imaginaban que doce años después la de 2011 sería la última 'Orejona' en su palmarés. Por el camino, múltiples intentos de repetir el éxito con tres equipos diferentes. La del sábado ante el Inter será su cuarta final, la segunda desde que tocó la gloria por última vez.

Una postura firme: no le obsesiona la Champions

Pese a una sequía que se alarga más de una década, Guardiola siempre ha declarado no estar obsesionado con el título. Lo ha hecho, además, varias veces durante esta temporada. "Mi vida no depende de la Liga de Campeones. Me gustaría ganarla, todos intentan hacerlo. Pero no es una obsesión", aseguró antes de comenzar la Premier League.

Antes de la eliminatoria ante el Bayern, Pep apeló a Michael Jordan para defender su postura: Mi sueño es ganar todos los títulos, pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas. Es deporte: pierdes más veces que ganas. Michael Jordan ganó seis anillos en la NBA. ¿Cuántas temporadas jugó? 16".

