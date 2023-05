El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha hablado de cómo va afrontar la eliminatoria de semifinales de la Champions ante el Real Madrid, rival que ya le ganó el año pasado en esta misma ronda de la competición. Ahora, con el fichaje de Erling Haaland, el equipo inglés tiene un gran refuerzo y el técnico español ha sido preguntado por los cambios que implicará en el juego de su equipo. "El estilo lo marcan los jugadores, ¿si tienes a Haaland cómo no le vas a aprovechar? Pero la idea es jugar mejor que el contrario", ha dicho Guardiola.

En la rueda de prensa de este lunes, en vísperas de la ida en el Santiago Bernabéu, el entrenador del City ha reconocido que la forma en la que cayeron eliminados el año pasado ante el Real Madrid fue "dura", pero no ha querido hablar de revancha.

"Lo que sucedió en el pasado, sucedió, no es una venganza, es una oportunidad más, y si seguimos llegando aquí a las semifinales, algún día llegaremos a la final y la ganaremos. No es distinto a lo del año pasado, vinimos a ganar y haremos lo mismo", ha dicho, citado por Europa Press.

"Hicimos todo lo que pudimos, tuvimos oportunidades increíbles, pero hay que ser mejores", ha añadido Guardiola, que dice que ha vuelto a ver estos días los partidos grabados de la pasada Champions. "Tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos o si no será muy difícil", ha añadido.

Además, ha insistido en que es una cuestión de superación y de constancia. "Hace siete años cuando llegué aquí (al Manchester City) pensaba que íbamos a ganar la Champions, y al siguiente, y al siguiente, eso no cambia. Perdimos la final contra el Chelsea, la pasada temporada pasó lo que pasó, pero no me gustaría tener un equipo que ganase la Champions y luego diez años no, o que haga locuras para ganarla y caerse en la liga. En esto es un ejemplo el Real Madrid, que está ahí siempre y significa que es un club estable. Soy aficionado del Barça y tardó mucho en ganarla, es un proceso, lo importante es ser estable y llegar cada temporada", ha dicho el técnico citizen.