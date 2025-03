Mbappé lidera al mejor Madrid de la temporada para despedir al City y poner rumbo a los octavos de la Champions

También hay 'once' del Manchester City. La gran novedad es la ausencia de Haaland, que parte desde el banquillo, su lugar lo ocupará Marmoush, refuerzo de invierno.

Guardiola saca la misma alineación que en la jornada pasada de Premier ante el New Castle, un banco de pruebas que le salió muy pero que muy bien, con un 4-0 a su favor y tres goles del delantero egipcio. También repite en el mediocentro Nico González.

Alineación: Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush

“Your City team to take on Real Madrid ¿



XI | Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Ake, Kovacic, Haaland, Grealish, Doku, De Bruyne, Nunes, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/qn1W7ZBZyz“