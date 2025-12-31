La comisión de fiestas de Villamanín trabaja para ofrecer una solución lo "antes posible" y con "máximas garantías"

La comisión de fiestas de Villamanín continúa con las gestiones necesarias para avanzar "lo antes posible" en la solución planteada en la asamblea que se celebró el pasado viernes, cuando se propuso aminorar el premio de cada papeleta para que todos los vecinos que adquirieron su participación pudieran cobrar. Los trabajos se centran en asegurar "que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas las personas implicadas".

Así lo ha trasladado la comisión de la localidad leonesa a través de un comunicado que han hecho público este miércoles a través de redes sociales, en el que también piden "paciencia y comprensión" dada la dificultad para realizar los trámites necesarios durante estas fechas navideñas.

Las papeletas de la comisión resultaron premiadas con el Gordo, pero uno de los talonarios que se habían vendido entre los vecinos, no se llegó nunca a consignar en la administración de loterías. Es decir, las papeletas vendidas no se corresponden en número con los décimos de lotería comprados. Cada papeleta invertía cuatro euros en Lotería de Navidad. Así que 50 papeletas, por cuatro euros, por 20.000 euros del Gordo, suman la cantidad de 4 millones de euros. Pero esos décimos no existen.

Consultas con personas del ámbito jurídico y notarial Durante los últimos días, la comisión se ha puesto en contacto con "distintos profesionales" principalmente del ámbito jurídico y notarial, con el fin de "analizar con detalle las distintas alternativas posibles" y garantizar la seguridad en el proceso. De forma paralela, se están valorando distintas opciones "para habilitar un sistema que permita ordenar y centralizar la información relativa a las participaciones". Este sistema, aseguran, garantizaría en todo momento la "confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos" de todas las personas implicadas en el proceso: "Se habilitarán, entre otras opciones, una herramienta digital que facilite este proceso de manera clara y accesible". Uno de los aspectos clave en los que se trabaja en estos momentos es "contar con una estructura formal que permita canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios". Según han detallado en el comunicado, este paso es "imprescindible para poder avanzar con orden y seguridad en las siguientes fases del proceso". Una asociación gallega se moviliza para ayudar a la comisión de fiestas de Villamanín tras la crisis por el Gordo

Piden "paciencia y comprensión" para los afectados Después de explicar todos los trámites que se están realizando para alcanzar la solución planteada en la asamblea, la comisión ha pedido "paciencia y comprensión" a los afectados: "Estas fechas no son las más ágiles para la tramitación de este tipo de gestiones", han argumentado. Más allá de las fechas, "un proceso de esta naturaleza requiere comprobaciones, coordinación y preparación documental que necesariamente llevan su tiempo". Una vez se encuentren habilitados los canales para el registro de participaciones y la información correspondiente sobre los siguientes pasos a dar, "se comunicará oportunamente por vías oficiales, con el fin de que todo el proceso se desarrolle de forma ordenada y segura".