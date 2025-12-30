Hora y dónde ver en TV 'La casa de la música' con el estreno de La Oreja de Van Gogh y la aparición de Shakira

Unas promos que no dejaron indiferente a nadie. Que si San Sebastián, Pedraza, Granada. Un sinfín de ciudades del que se desconocían los motivos de su elección. Solo había un mensaje que las acompañaba: "Este año LOS MÁS GRANDES lo celebran contigo". Las redes sociales empezaron a especular: ¿Será un concierto de La Oreja de Van Gogh? ¿Pistas de los presentadores de las campanadas?

Finalmente, fue en la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad cuándo se descubrió el gran misterio: "Otro gordo, en este caso muchísimo más musical, llega a RTVE una Nochevieja histórica en la que vamos a dar el pistoletazo de salida a La Casa de la Música en un año muy especial para esta casa que es el 70 cumpleaños de Televisión Española. ¿Y cómo lo vamos a hacer?", expresó la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

¿Qué actuaciones veremos en La casa de la música? Esta noche inolvidable para despedir el año contará con momentos únicos donde la música será la gran protagonista y que tendrá como invitados estrella al grupo del momento, La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra estrenará desde San Sebastián su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años. ¡Última confirmación! Shakira cierra las actuaciones exclusivas de 'La casa de la música' para esta Nochevieja También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Shakira, Nicki Nicole, Lola Indigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un programa inolvidable para celebrar los 70 años de TVE que unirá tradición y modernidad. La Casa de la Música se abre a lo grande para una noche de grandes momentos. Una Nochevieja para todos los públicos que incluye al público latino, al público popular, a los valores emergentes de contemporaneidad y que rinde homenaje a las primeras grandes oportunidades de las grandes estrellas de hoy, a los artistas que mueven la música en el mundo, a los momentos únicos que todos esperábamos.

Estreno mundial del nuevo single de La Oreja de Van Gogh La Oreja de Van Gogh presentará en exclusiva mundial su esperado nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián, con la espectacular bahía de La Concha como telón de fondo. Esta privilegiada atalaya será el escenario de un momento muy especial: el reencuentro de una banda donostiarra que ha marcado a varias generaciones y forma parte de la memoria musical de todo un país. Esta será la primera aparición pública del grupo desde que anunciaron el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, casi 18 años después de su última etapa al frente de la banda. ““ Con una trayectoria imparable, La Oreja de Van Gogh se ha convertido en el primer grupo español en superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose entre los artistas más escuchados tanto a nivel nacional como internacional. Además, en apenas 24 horas lograron vender cerca de 500.000 entradas para su próxima gira, Tantas cosas que contar Tour 2026.

Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo y Ana Torroja Nicki Nicole, una de las grandes figuras de la música latina actual, es la artista argentina con más oyentes en Spotify y acumula discos de oro y platino en España. La cantante ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes estrellas del panorama internacional como Bizarrap, Trueno, Emilia, Duki o Aitana. También estará en La Casa de la Música, Lola Indigo. La granadina es una de las artistas españolas más influyentes del momento e interrumpirá su descanso profesional para ofrecer una actuación especial en Televisión Española. Lola ha hecho historia al convertirse en la primera artista nacional en realizar una gira internacional por estadios y en grabar una sesión exclusiva de Spotify Singles en Estocolmo. ““ Amaia nos llevará a su universo folk esta Nochevieja. La ganadora de Operación Triunfo 2017 regresa a esta casa un año después de su histórica actuación en La Revuelta de David Broncano para regalarnos otra sorpresa. Para cerrar esta noche también estará Ana Torroja, mítica voz de Mecano. La cantante ofrecerá una actuación íntima y exclusiva de un himno generacional para despedir el año desde un enclave lleno de arte y belleza.

El Pirulí, epicentro de la actuación de Rosario y Antonio Carmona Este especial de Nochevieja se abrirá con una actuación desde lo más alto del Pirulí, el emblema de Televisión Española. Desde allí, Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, acompañados por Antonio y Josemi Carmona de Ketama, pondrán música a los últimos compases de 2025 desde la icónica torre. En colaboración con Cellnex y coincidiendo con la despedida del año en el que se ha conmemorado el 30º aniversario del fallecimiento de Antonio y Lola Flores, los artistas subirán a la céntrica torre de telecomunicaciones madrileña para ofrecer una actuación muy especial con la que darán la bienvenida a 2026. ¿Te lo vas a perder?