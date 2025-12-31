Resumen de 2025 de RTVE dirigido por Carlos del Amor, vídeo en directo
Un año más, RTVE repasará de la mano de estrellas del cine lo ocurrido en estos últimos 365 días. En este especial dirigido por Carlos del Amor, grandes nombres nacionales e internacionales como Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte o Blanca Suárez recorrerán los hitos de este 2025.
Es el séptimo año en el que se emite este resumen. Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaban. El guion cambió a partir del año pasado, con un original casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que grandes figuras de la interpretación optaban al papel protagonista.
Una tienda "en la que se vende tiempo y memoria"
Este año "el hilo conductor es una tienda en la que se vende tiempo y memoria", ha avanzado Carlos del Amor antes de la emisión del resumen. "Ahí entra Petra Martínez porque quiere saber qué pasó en el año en que ella nació, 2025. Las noticias las cuentan gente como Alba Flores, Javier Cámara, Juan Diego Botto. Ellos interpretan el año que hemos vivido, le ponen un poco de orden a todo lo que tenemos en la cabeza", ha explicado.
"Detrás hay un equipo amplísimo de esta casa que ha redoblado esfuerzos", ha explicado en el Telediario. Los artistas, incluido Richard Gere, "han sido muy generosos, lo han puesto todo muy fácil".
El número musical corre a cargo de Leiva y ha estado dirigido por Fernando León de Aranoa.