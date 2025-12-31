Resumen de 2025 de RTVE dirigido por Carlos del Amor, vídeo en directo

Un año más, RTVE repasará de la mano de estrellas del cine lo ocurrido en estos últimos 365 días. En este especial dirigido por Carlos del Amor, grandes nombres nacionales e internacionales como Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte o Blanca Suárez recorrerán los hitos de este 2025.

Es el séptimo año en el que se emite este resumen. Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaban. El guion cambió a partir del año pasado, con un original casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que grandes figuras de la interpretación optaban al papel protagonista.

47.17 min Resumen del año 2024, un ‘casting’ de Pedro Almodóvar