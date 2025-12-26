Estrellas nacionales e internacionales del cine dan voz al año 2025 en el resumen informativo de RTVE
- Con Richard Gere, Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara o Petra Martínez
- Con dirección y guion del periodista Carlos del Amor
- Miércoles 31 de diciembre, en los Telediarios, a las 15:00 y a las 21:00 horas, en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play
Vuelve a RTVE el resumen informativo del año, dirigido por Carlos del Amor. Un género reinventado en el que grandes nombres del cine volverán a dar voz a lo ocurrido en los últimos 365 días. Un repaso informativo que cumple siete ediciones, y que se ha convertido en un clásico de la Navidad: la audiencia se pregunta cada año quién formará parte de esos minutos tan especiales y emotivos en la televisión.
La pasada edición, capitaneada por Pedro Almodóvar, fue muy coral y en esta ocasión lo será todavía más: actores y actrices como Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara, Petra Martínez y más nos ayudarán a repasar los últimos 365 días. Un elenco al que se ha sumado una estrella internacional, Richard Gere, que este año recibió el Goya Internacional y que también dará voz a alguna de las noticias que han protagonizado el año.
A todo eso se sumarán sorpresas de última hora, una actuación musical muy emocionante y despedidas que llegarán al alma para dar forma a un relato que nació con la intención de convertirse en un regalo a los espectadores, con una fórmula original y emotiva que mira a la actualidad desde un prisma distinto.
Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaba. El guion cambió a partir del año pasado, con un original casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que grandes figuras de la interpretación optaban al papel protagonista.
El próximo 31 de diciembre, volveremos a ver cómo grandes nombres del cine exponen sus argumentos y las que, a su juicio, son las noticias del año 2025.