Del Pirulí al cielo: Rosario Flores y Antonio Carmona celebran el 70º aniversario de Televisión Española

Faltan ocho días para la Nochevieja más grande. En el 70 cumpleaños de TVE, La 1 abrirá su especial de Nochevieja de La Casa de la Música con una actuación desde lo más alto del Pirulí, emblema de Televisión Española. Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio Lazaga, acompañados de Antonio y Josemi Carmona de Ketama, pondrán música a los últimos compases de 2025 desde la icónica torre.

En colaboración con Cellnex y coincidiendo con la despedida del año en el que se ha conmemorado el 30º aniversario del fallecimiento de Antonio y Lola Flores, los artistas subirán a la céntrica torre de telecomunicaciones madrileña para ofrecer una actuación muy especial con la que darán la bienvenida a 2026.

Estreno del himno ‘Imparables’ La noche incluirá más sorpresas. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones de los 70 años de Televisión Española, RTVE estrenará el himno ‘Imparables’, en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas ponen voz a un tema que homenajea a la cadena en su cumpleaños. Veremos a los protagonistas de ‘La Revuelta’ con David Broncano al frente; Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno; Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora; el jurado de MasterChef y de Maestros de la Costura; Anne Igartiburu y Javi de Hoyos; Inés Hernand, Ángela Fernández; Inés Ballester; los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente; Jero Fernández; Aitor Albizua; Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez; los protagonistas de ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’, Benita; Pedro Santos; los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros. También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros. El himno, compuesto y producido por Jordi Cubino, con apoyo en la letra de María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, será protagonista de las conmemoraciones del aniversario de la cadena pública a lo largo de todo el próximo año. Ha sido grabado en Madrid, Barcelona y Londres, en London Sound Studios, Aurha Studios y Abbey Road Studios London.