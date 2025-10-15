La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ha anunciado este miércoles el esperado regreso de la cantante Amaia Montero a la formación, aunque también la salida de Pablo Benegas, guitarrista y uno de los dos letristas del grupo. La noticia, publicada en las redes sociales del grupo, llega justamente un año después del abandono de Leire Martínez tras 17 años como cantante.

"Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", indica la publicación, en la que se puede observar al grupo en el local de ensayo. Además, en el vídeo avanzan uno de sus próximos temas musicales.

A primera hora de la tarde de este miércoles se ha hecho oficial el regreso de la vocalista Amaia Montero a través de un comunicado difundido en su página web. "La banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas", recoge el texto.

El comunicado también ha revelado la retirada de manera temporal del compositor y fundador de la formación Pablo Benegas. "Aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales", añade.

Asimismo, el grupo ha remitido a los medios de comunicación una foto en la que Amaia Montero vuelve a posar con sus compañeros. Una imagen muy deseada por los fans de la banda.

Fotografia remitida a los medios de comunicación por La Oreja de Van Gogh, con moticvo del regreso de Amaia Montero (GET IN) GET IN

La banda que más discos ha vendido en el s. XXI El grupo de pop se fundó en 1997. Sus miembros comenzaron como "cinco amigos de San Sebastián que robaban tiempo a sus estudios para dar forma a sus primeras canciones en un local de ensayo", según indica la propia biografía de su página oficial. Con el paso de los años, esta agrupación consiguió consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música de nuestro país, convirtiéndose en la banda española que más discos ha vendido en el s. XXI, indican también en su web. A lo largo de su trayectoria, La Oreja de Van Gogh ha ganado un Grammy Latino al Mejor Álbum Pop (2006), un MTV Internacional al Mejor Artista Español (2001), un MTV Latino (2004), dos Premios Ondas (1998 y 2003), dos Premios de la Música (1999 y 2003), un Premio Amigo (1999), Antorchas de Oro y Plata y Gaviota de Plata en el festival chileno de Viña del Mar (2005 y 2007). 03.54 min Música sí - La Oreja de Van Gogh interpreta '20 de enero' Todos estos premios y reconocimientos que tiene la banda los consiguieron hasta 2007, año en el que se produce la salida de la vocalista, Amaia Montero, que sería sustituida por la cantante Leire Martínez a partir de 2008. Entonces, tras 11 años de idilio musical, la cantante y la banda se separaban debido a la intención de Montero de continuar su carrera profesional como solista, etapa en la que publicó cuatro álbumes. Siete álbumes ocupan toda esa nueva etapa que tuvo el grupo tras la salida de la vocalista Amaia Montero y la llegada de Leire Martínez. La banda creó 87 canciones más en esos siete proyectos musicales que siguieron consagrando la influencia de la banda. Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián... Hicieron múltiples giras nacionales e incluso internacionales, convirtiéndose en un fenómeno mundial al tocar en lugares de Latinoamérica como Argentina o México, entre otros.