La 1 celebra la Nochebuena con Telepasión y la música de Dani Fernández y Abraham Mateo

Tras el comienzo de las fiestas con el Sorteo de la Lotería, la música inundará la Nochebuena en RTVE con programas para cantar, emocionarnos, reír y bailar sin parar. En La 1, llega una nueva y divertida edición de ‘Telepasión’, con Aitor Albizua y Lalachus; especiales de dos artistas que celebran 20 años en la música: Dani Fernández y Abraham Mateo; y un ‘Viaje al centro de Tele’ más ochentero que nunca. En La 2, habrá maratón de humor con ‘Cómo nos reímos’ y ‘Los Conciertos de La 2’; en RNE, la mejor oferta para acompañar a sus oyentes; y en RTVE Play, el mejor catálogo de series y un canal navideño.

Aitor Albizua y Lalachus RTVE

‘Telepasión 2025. Mi gran noche’ Aitor Albizua y Lalachus reciben un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa ‘Telepasión 2025. Mi gran noche’, un desafío que afrontan con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas. Todos abordan el proyecto con mucha ilusión y con locas ideas. Participan más de 130 profesionales de RTVE que llenarán la noche de música y baile de todas las épocas, con muchas sorpresas… Dani Fernández RTVE

Y después, la música de Dani Fernández y Abraham Mateo El primer especial navideño tendrá como protagonista a Dani Fernández bajo el título ‘Me has invitado a bailar’. Tras un 2025 lleno de premios, discos de platino, y récords en streaming y de anunciar su gira más ambiciosa para 2026, Dani Fernández repasará los temas más conocidos de su carrera musical, tanto en solitario como acompañado. Junto a él en el escenario amigos y artistas como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma. Después, ‘20Conmigo’, con Abraham Mateo. Con siete álbumes de estudio y múltiples discos de oro y platino, el músico gaditano será el otro gran protagonista de la Navidad de TVE, donde repasará grandes hits de su trayectoria. No estará solo. Por el escenario pasarán amigos como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito. La música no dejará de sonar, esta vez de la mano del Archivo de RTVE en ‘Viaje al centro de la tele’, el espacio dirigido por Pedro Santos y locutado por Santiago Segura. Bajo el título ‘Noche ochentera’, invitará al espectador a regresar a los 80 para disfrutar una fiesta apta para toda la familia. Las canciones más emblemáticas de esa década, nacionales e internacionales, se podrán cantar y bailar con el clásico formato karaoke del programa. Abraham Mateo, durante su especial de Nochebuena RTVE

Cine: la magia de Mary Poppins llega a La 1 en Navidad Y el día de Navidad, La 1 cumple los deseos de los más pequeños y trae el esperado estreno de ‘El regreso de Mary Poppins’, cine Disney para toda la familia para celebrar a lo grande el 25 de diciembre.

En La 2, maratón de ‘Cómo nos reímos’ y especial ‘Cifras y Letras’ Clásico de estas fiestas en La 2, maratón de humor de casi 8 horas, de 21:15 a 05:30, con ‘Cómo nos reímos’. Primero, con el Especial Nochebuena ‘Cuento de Navidad’. Scrooge, protagonista de la novela de Dickens, se someterá a los fantasmas de pasado, presente, futuro a base de una sesión de “risoterapia” protagonizada por maestros del humor del Archivo como Martes y Trece, Eugenio, Tip y Coll, Gila y muchos más. Y después, continúan las risas con los grandes de la comedia de nuestro país. El día de Navidad, ‘Cifras y Letras’ emitirá el primero de sus tres especiales con concursantes famosos. Ana Belén y Marina San José serán las primeras concursantes navideñas. Además, 'Saber y Ganar' celebrará la Navidad con alumnos de 4º ESO, con especiales del 24 de diciembre al 6 de enero. La Navidad llegará también a ‘Los Conciertos de La 2’. El día 24, ‘Especial Música en Nochebuena’ de la Orquesta y Coro RTVE, desde la Capilla del Palacio Real. Organizado por Patrimonio Nacional, estará dirigido por Carlos Mena. Y el día 25, doble cita: a las 12:00, Concierto especial desde Ávila, con motivo del 40º aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Christoph Köning dirigirá la Orquesta Sinfónica RTVE con un programa de Ludwig Van Beethoven; y a las 20:00 en directo, Concierto Extraordinario de Navidad desde Tenerife. Pablo González llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. ‘Cuento de Navidad’, especial de ‘Cómo nos reímos’ RTVE