Llega la fiebre olímpica a RTVE con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El 6 de febrero se encenderá la llama olímpica en Milán-Cortina d’Ampezzo y en RTVE, que ofrecerá la mejor cobertura de una competición a la que la delegación española llega con la participación más alta de su historia con 20 deportistas, el mismo número que en Sochi 2014. Más de 2.900 atletas de 93 paises compiten en 16 disciplinas olímpicas, donde destaca el debut del skimo, esquí de montaña.

RTVE afronta la competición con todo preparado: más de 40 profesionales -redactores y técnicos- se volcarán para que los espectadores no se pierdan la participación de los deportistas españoles; las grandes estrellas de los deportes de invierno; y las pruebas más espectaculares.

500 horas de emisión Teledeporte, el canal temático deportivo de la Corporación, y RTVE Play, la plataforma gratuita, serán los principales canales para seguir en directo todo lo que suceda en el norte de Italia con más de 500 horas en directo lineal y digital: hasta 16 horas diarias en Teledeporte, de 08:00 a 23:00 horas; y cuatro señales en RTVE Play, la mejor herramienta para seguir la competición. La plataforma de RTVE lanza una portada especial (https://www.rtve.es/play/deportes/juegos-olimpicos-invierno/). Desde cualquier dispositivo (teléfono móvil, tablet, ordenador o televisión conectada) se podrá consultar la agenda con los horarios de todas las competiciones y seguir el deporte que prefieran en cada momento porque RTVE Play ofrecerá hasta cuatro señales simultáneas en directo. Los usuarios, además, recibirán notificaciones con las competiciones más destacadas y en las que participen deportistas españoles. Si se lo pierden en directo, tendrán la opción de buscar por su deporte favorito y disfrutar cuando lo prefieran de las competiciones completas y de los resúmenes y momentos más destacados, con especial atención a la participación española. Y si están viendo una competición y no pueden terminarla, podrán retomarla desde donde se quedaron desde cualquier dispositivo.

Con los mejores profesionales y especialistas Cada noche, Teledeporte ofrecerá un programa diario, en torno a las 23:00, presentado por Ernest Riveras desde Sant Cugat, con lo más destacado, las imágenes más curiosas, las pruebas más espectaculares y la colaboración en plató de Paula Fernández Ochoa. También los Telediarios recogerán la información más destacada, con foco en los deportistas españoles, a través de las enviadas especiales Lourdes García Campos y Mercedes González. Al frente de las retransmisiones, profesionales de RTVE como Javier López, Arseni Pérez, Julia Luna, Ángel Cárceles, Ramón Carreras, Paco Grande, Amat Carceller, Nuria Godoy, Virtudes Fernández, Eva Aguilera, Diego Martínez o Felipe Fernández, junto a especialistas en las diferentes disciplinas olímpicas como Pablo Egea (esquí alpino y saltos), Susana Palés (patinaje artístico), Cristian Mestres (skeleton, luge y bobsleigh), Bosco Hernando y Alfonso Mills (hockey hielo) o Joe Llorente (esquí de fondo).