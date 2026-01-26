RTVE y el ICO refuerzan su alianza para impulsar el sector audiovisual español con 200 millones de euros

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente del ICO, Manuel Illueca, han suscrito un nuevo convenio que refuerza su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual español y facilita el acceso a financiación para productores.

En el marco de este acuerdo, que tiene una vigencia de cuatro años, el ICO destinará 200 millones de euros a financiar la producción de largometrajes, cortometrajes, películas y series para televisión, documentales y otras obras europeas en las que participe RTVE. Este convenio se enmarca en la estrategia España Digital 2026, que reconoce la importancia del audiovisual como motor económico y cultural.

Ambas instituciones han decidido incrementar los recursos destinados a esta línea, dada la buena acogida del convenio anterior, vigente entre 2022 y 2025 con una dotación de 100 millones de euros. En el marco de dicho acuerdo se formalizaron 151 operaciones por 99,3 millones de euros, prácticamente agotando la dotación prevista. Solo en 2025 se cerraron 24 operaciones, reflejo del dinamismo del sector.

El ICO y RTVE firmaron su primer convenio de colaboración en 1995. Desde entonces han respaldado 811 operaciones por un importe total de 428 millones de euros, consolidando al ICO como entidad de referencia en la financiación del sector.

El ICO ha establecido en Plan Estratégico 2022-2027 y la Adenda de 2024, como prioridad la canalización de fondos hacia la digitalización y la innovación, con especial atención al sector audiovisual.

Con esta iniciativa, RTVE reafirma su compromiso con la producción y emisión de contenidos culturales, divulgativos y de entretenimiento, mientras que el ICO refuerza su papel como impulsor de proyectos estratégicos para la economía española.