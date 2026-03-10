RTVE preestrena 'Los justos' en su segunda gala en el Festival de Málaga

El equipo de la película ‘Los justos’ ha pisado este lunes la alfombra roja del Festival de Málagapara su preestreno en la segunda de las cuatro galas que RTVE celebrará en el certamen. Celebrada en el Teatro Cervantes contó con la asistencia de sus directores, Jorge A Lara y Fer Pérez, y protagonistas, Carmen Machi, Pilar Castro, Bruna Cusí, Vito Sanz Marina Guerola, Hugo Welcel y Aimar Vega, en una noche de estreno en la que también participó el Consejo de Administración de RTVE.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha dado la bienvenida a esta gala y ha presentado la película, “provocadora, actual y crítica opera prima de Jorge Lara y Fer Pérez, un largometraje que nos adentra en el tenso clima de un jurado popular inmerso en un debate moral, donde la codicia de unos choca con la justicia de otros”.

Presentación de 'Los Justos' en el Festival de Málaga

Para José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE, “es muy importante en la Corporación apostar por óperas primas y el nuevo talento y nos gusta aprovechar la posibilidad de hacer galas en un marco como el de Málaga para poder mostrar a la ciudadanía estas nuevas propuestas y nuevas visiones”.

En esa idea ha insistido uno de sus directores, Fer Pérez: “Hacer cine es un milagro y hemos arrancado en el mejor sitio y con un equipo maravilloso; en un mundo así lo único que nos queda es apostar por lo público como hace RTVE y hacer un cine diverso”. Jorge Lara, su otro director, ha agradecido la asistencia y al festival de Málaga por la acogida. Y su protagonista, Carmen Machi, ha expresado su orgullo: “Una película maravillosa. Es cierto que hubo dificultades y acontecimientos extraños durante el rodaje. Nos sentimos muy orgullosos de la película”.

A lo largo de esta semana, RTVE celebrará en Málaga un total de cuatro galas de estreno de su cine participado. Este lunes ha sido el turno de ‘Los Justos’, la primera película de Jorge A. Lara y Fer Pérez.

Carmen Machi, actriz

Se trata de una comedia negra protagonizada por Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí, que son parte de los nueve miembros de un jurado popular que protagoniza la historia. Deliberan aislados un polémico caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto, nadie parece tener dudas... Hasta que reciben una oferta en secreto: cada integrante ganará un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Pero si quieren entrar en el juego, deberán alcanzar la unanimidad; algo que sacará a la luz las verdaderas causas pendientes de cada uno de los miembros del jurado.