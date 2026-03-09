RTVE celebra en Málaga el Día de la Mujer con una mesa redonda en torno al estreno de 'Pioneras: solo querían jugar'

El domingo 8 de marzo, bajo el título ‘Gracias pioneras’, el Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado en el Festival de Málaga una mesa redonda para impulsar una conversación vinculada al preestreno de la película ‘Pioneras: solo querían jugar’, un largometraje de ficción basado en hechos reales y dirigido por Marta Díaz de Lope Díaz, que recrea los inicios del fútbol femenino en España en la década de los 70. Un encuentro en el que se ha debatido sobre los avances y retos de la Igualdad, enfocados en el fútbol femenino y a la que ha asistido el Consejo de Administración de RTVE con Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio, a la cabeza.

La mesa redonda ha reunido a mujeres profesionales del fútbol que abrieron camino, como Carmen Arce “Kubalita” y Victoria Hernández, junto a jugadoras de la historia más reciente del fútbol como Claudia Zornoza. También ha participado Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y la cantante y compositora Zahara, autora de varias de las canciones de la banda sonora de la película ‘Pioneras: solo querían jugar’.

‘Gracias pioneras’

La conversación ha estado moderada por Beatriz Aparicio—jefa de unidad del Observatorio de Igualdad— y ha girado en torno a la memoria, la igualdad y la construcción de referentes femeninos en el deporte: “Nos acompaña aquí la historia del fútbol repartido en varias generaciones para repasar sus logros y los retos aún por conseguir”, ha destacado al comienzo del encuentro.

Beatriz Alvarez, presidenta de la Liga F

Las ponentes han coincidido en la evolución que ha vivido este deporte, aunque falte mucho camino por recorrer. “Llevo 30 años en el fútbol femenino, conozco la historia y he compartido vestuario con muchas mujeres que se escondían para ir a entrenar porque en su casa no estaba bien visto. Y ahora he tenido el privilegio de ver esta evolución. Cada paso costaba mucho, había muchas barreras y todo se ponía en contra; a día de hoy seguimos sufriendo esa frustración, pero ha habido una evolución tremenda”, ha valorado Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F.

Claudia Zornoza, futbolista

Estos avances los ha vivido Claudia Zornoza, campeona del mundo en 2023 con la selección española: “He vivido el cambio tan grande que ha habido desde cuando empecé. Ahora en España se juega en campos de césped natural, ha habido cambios a nivel de recursos, hay médicos, nutricionistas, preparadores, un avance grande aunque pasito a pasito, pero queda lograr la estabilidad en la profesionalización”.

La cantante y compositora Zahara

A Claudia de niña cuando jugaba con niños la llamaban ‘marimacho’, ha recordado. Una palabra que la cantante y compositora Zahara ha utilizado en la banda sonora de la película y le ha ayudado recolocar sus propios traumas: “Conecté muchísimo con todas mis violencias recibidas al oír el insulto ‘marimacho’. Y pensé que era el mejor tema para hablar de lo que me transmitía la película, coger ese marimacho y usar eso con lo que intentan empequeñecerte, para convertirlo en una coraza. Quería trasmitir la energía del fútbol desde alguien que no lo juega, pero recibe esa fortaleza de mujeres jugando al fútbol”.

Victoria Hernández, una de las futbolistas pioneras

También ha recordado el machismo en la sociedad y en los campos de fútbol Victoria Hernández, primera futbolista española con contrato profesional en 1971: “Teníamos que oír barbaridades en el campo pero nosotras nos dedicábamos a jugar al fútbol y dijeran los que dijeran, estábamos sordas. Había familias contrarias a que sus hijas jugaran y tenían, o que no jugar, o hacerlo a escondidas”.

Carmen Arce (Kubalita), primera portera de la selección

Carmen Arce, ‘Kubalita’, primera portera de la selección ha reivindicado el talento de aquellas pioneras: “Jugábamos muy bien al fútbol y teníamos apoyo hasta que nos llegó el apagón y las instituciones nos cortaron el juego. Pero hasta ese momento llenábamos estadios y la prensa nos seguía”. De aquel momento de ‘apagón’, ha revelado cómo “la FIFA, cuando vió que las mujeres llenaban estadios y tenían tanto público, buscó expertos médicos que dijeran y oficializaran que las mujeres no podían jugar porque era malo para su salud.”

Beatriz Aparicio, moderadora de la charla

‘Pioneras: solo querían jugar’, participada por RTVE, es un drama basado en hechos reales dirigido por Marta Díaz de Lope Díaz, que participa en la Sección Oficial del Festival de Málaga, y que trata sobre los comienzos del fútbol femenino. En 1970 se celebra en España el primer partido, organizado por un joven entrenador que queda fascinado ante el talento y la pasión de un grupo de chicas que, incluso teniendo todo en contra y recibiendo insultos y vejaciones, consiguen dejar boquiabiertos a las personas que las ven jugar.