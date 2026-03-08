'Pioneras', la historia del primer equipo de fútbol femenino llega a Málaga el Día de la Mujer

Este 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha presentado en Málaga la película Pioneras: solo querían jugar, la historia del primer equipo de fútbol femenino que, a principios de los años 70 se atrevió a jugar a pesar de que fueron ninguneadas, cuestionadas y perseguidas. Una película dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz (Mi querida cofradía) y protagonizada por Daniel Ibáñez (Segundo Premio), Aixa Villagrán (La Virgen Roja), y las debutantes Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo, que interpretan a Nati y Belén, a la cabeza de un elenco de jóvenes actrices; Nora Otxoteko, Leire Aguilar, Lorea Carballo y Miriam Rubio. Una película que cuenta con la participación de RTVE.es y que llegará a los cines el 5 de junio.

“Esas primeras jugadoras –nos cuenta Marta-, eran gente muy humilde en una época donde los prejuicios y la presión social era tan fuerte. Y en lugares menos privilegiados más todavía. Por eso hemos querido destacar el valor, el sacrificio y la lucha de estas chicas tan jóvenes que ya estaban trabajando para ganarse un poquito de dinero y que cuando salían de trabajar se iban corriendo a jugar a cualquier campo lleno de boquetes a darlo todo mientras alguno disfrutaba y otro las insultaba”.

Como vemos en la película, estas jugadoras tuvieron que enfrentarse a Sección Femenina, ya que en la dictadura estaba prohibido que las mujeres jugasen al fútbol. “En aquellos años -continúa la directora-, había un sentimiento de que el único cometido de las mujeres era ser esposa y ama de casa. Y no querían que saliera de ahí. Por eso esta película es mucho más que la historia de una hazaña deportiva. Porque esas mujeres salían del Servicio Social, que era una especie de mili femenina para decir a la mujer lo que tenía que hacer y, de repente, estaban dándose patadas y lanzándose por el barro. Algo que podía parecer completamente inocuo, pero que en aquel momento fue un acto de rebeldía”.

Las jugadoras Destacar ese gran equipo de jóvenes actrices, entre en que destacan Sofía de Iznájar (Nati) y Bruna Lucadamo (Belén), hija de Aitana Sánchez Gijón. “Yo estoy profundamente feliz de poder contar una historia así con la que me siento tan ide ntificada, ya que he jugado al fútbol desde pequeña y no había tenido referentes. No conocía la historia y cuando me puse a investigar aluciné con las dificultades que tuvieron estas mujeres para hacer algo tan simple como jugar al fútbol”, asegura Bruna. En cuanto a su personaje, Bruna nos comenta: “Belén es una persona muy vehemente, con las cosas muy claras, que es una apasionada del fútbol. Es muy competitiva, le gusta mucho ganar y es disciplinada. También la veo como muy protectora de las suyas. Un poco introspectiva, callada, incluso tímida, pero muy decidida”. Fotograma de 'Pioneras: solo querían jugar' 5 Su liderazgo del equipo peligrará cuando llegue Nati (Sofía de Iznájar): “Belén lleva ahí jugando al fútbol en su barrio toda la vida, de manera clandestina y, de repente aparece Nati, que es una máquina jugando al fútbol. A Belén eso no le gusta porque siente que no pasa mucho el balón, que juega ella sola, y eso le molesta mucho”. Pero detrás de que Nati se quede el balón hay una razón más profunda: “Ella tiene una situación complicada en su familia –asegura Sofía-. No tiene amigas en el barrio y siempre ha jugado con los chicos, que no le pasan el balón. Por eso ha tenido que aprender a valerse por sí misma y al principio no se le da bien lo de jugar en equipo. De hecho, cree que es un desastre en todo menos en el fútbol, por eso le gusta tanto jugar”. Por cierto, después de entrenar tan duro para la película, Sofía y Bruna ahora están en un equipo de fútbol femenino: “Lo hemos montado con un grupo de amigas y se llama Ciruelas Claudia (ríen). Es un nombre increíble y nos lo pasamos genial”. Fotograma de 'Pioneras: solo querían jugar' 5

Las primeras periodistas deportivas La película también homenajea a las primeras periodistas deportivas, que tenían que firmar sus crónicas con seudónimos masculinos, a través del personaje de Aixa Villagrán: “Edelmira se basa en una periodista deportiva real que se llamaba Mari Carmen Izquierdo y que usaba el pseudónimo de "Maratón". Es maravilloso poder encarnar a una mujer que representa todas las dificultades a las que se tenían que enfrentar para lidiar con el machismo de la época y con los palos que metían en las ruedas a cualquier mujer que quisiera tomar decisiones y perseguir sus sueños”. “Marta y yo no queríamos hacer un personaje resentido –añade la actriz-, queríamos mostrar que ya estaba muy acostumbrada a ese ninguneo. De hecho, hay una escena en la que el entrenador de las chicas la confunde con la secretaria de Maratón y ella hace un gesto muy pequeño mostrando su hartazgo, porque eso le pasaba todos los días. Queríamos mostrar que estaba tan acostumbrada al ninguneo que no se enfadaba, sino que, simplemente, seguía adelante con su trabajo. No era conformismo, sino que era lo que le había tocado en esa época tan machista. Ella solo quería ser periodista”. Fotograma de 'Pioneras: solo querían jugar' 5