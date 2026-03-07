Elisabeth Martínez: "En 'Mi querida señorita' podemos decir en voz alta lo que no pudieron en la original"
- Hablamos en Málaga con la protagonista y el director, Fernández González Molina
- La película se estrenará en cines el 17 de abril
Estrenada en 1972, Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán, es uno de los grandes clásicos del cine español por ser una de las primersa películas en hablar sobre la intersexualidad, por la inolvidable interpretación de José Luis López Váquez y por su proyección internacional, llegando a ser nominada a los Oscar.
En el Festival de Málaga se ha presentado una nueva versión de la historia, dirigida por Fernando González Molina, escrita por Alana S. Portero, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Y protagonizada por la debutante Elisabeth Martínez, Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez, María Galiana y Delphina Bianco. Se estrenará en cines el 17 de abril.
“La película original es una obra maestra –asegura Fernando- y me parecía que era bonito homenajearla desde 2026, pero también nos permitía poner el foco sobre zonas de sombra de esa película, que es hija de su tiempo. Esas cosas que intuías pero que no te contaban. Ahora sí podemos poner el foco sobre la condición intersexual del protagonista, de Adela. Y explicarle al espectador lo que es esa intersexualidad, porque, a pesar de lo que pueda parecer, casi nadie lo tiene muy claro y creo que es importante explicarlo y darle visibilidad”.
“También es una historia que habla de ser distinto, de quererte a ti mismo, de querer evolucionar, que me parece muy relevante en este momento actual en el que parece que todo lo que es distinto o diferente lo quieren como aplastar desde determinadas ideologías”, añade el director.
Elisabeth Martínez es Adela
La película nos cuenta la historia de Adela (Elisabeth Martínez), hija única de una familia conservadora, que pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pero condiciona su vida”.
“Una inesperada amistad con un sacerdote recién llegado (Paco León), el regreso de un gran amigo de su infancia (Eneko Sagardoy) y la irrupción de una mujer, Isabel (Anna Castillo), provocan una reacción en cadena que lleva a Adela a un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid.
Fernando nos confiesa que si no hubiera encontrado una actriz que compartiese esa condición: “no habría hecho la película. Me pareció que era fundamental por dos razones: porque si hacíamos una película para visibilizar un colectivo tradicionalmente invisibilizado, como el intersex, había que hacerlo con una actriz intersex. Y luego, porque me parecía que, emocionalmente, era muy importante que personaje y actriz compartieran esa condición. Tardamos muchos meses en encontrar a Elisabeth pero no podríamos haberlo hecho sin ella”.
Para Elisabeth es su primera experiencia como actriz (salvo una obra de teatro juvenil) y nos confiesa que: “Mi historia no se parece casi nada a la de Adela. Lo que tengo en común con el personaje es una conexión emocional de la que extraigo las situaciones en las que nos hemos visto. Casi como un espejo, porque ambas nos hemos visto en el médico donde te estaban explicando de repente cosas que tú ni sabías ni pensabas que existían. Y las emociones quiero pensar que son las mismas, aunque sean situaciones muy diferentes para ella y para mí”.
En cuanto a la interpretación de José Luis López Vázquez, Elisabeth nos comenta: “Visioné la película original para hacer el casting, porque no la había visto. Es increíble que hicieran eso en 1973. Pero no me he basado en la interpretación de López Váquez ni siento mucha conexión con la película. Creo que lo importante de esta es que podemos decir en voz alta todas las cosas que ellos no pudieron, como la palabra intersexual. Esta película es muy diferente a la original”.
“Es una película de amor propio”
Ese viaje de Adela hasta encontrarse a sí misma, hace que Fernando la defina como: “Una película de amor propio. Hay varias historias de amor en la película, una muy importante con Isabel (Ana Castillo), pero creo que, sobre todo, es una película sobre aprender a quererse uno mismo, que es un viaje que todos los que pertenecemos al colectivo, como es mi caso, nos cuesta mucho encontrar. Ese camino en el que aprendes a aceptarte. Es una historia de amor propio y de encontrar tu lugar en el mundo, aunque también habla sobre la familia elegida, la gente que encuentras por el camino, la que te quiere y a la que quieres. La gente que te ayuda a construir ese amor propio del que hablaba”.
“Ese viaje hacía el amor propio para mí es la mayor diferencia con la película original –asegura Elisabeth-, porque nuestra Adela no lo puede hacer sola, necesita personas que la apoyen. En un espejo tú no ves lo mismo que ven las otras personas en ti. Por eso diría que, si en la película original ella huye e intenta hacerlo sola, aquí se va dando cuenta de que tiene que apoyarse en gente que la quiere”.
En ese camino se encontrará con el personaje de Anna Castillo, una fisioterapeuta que quiere ser actriz: “El apoyo de Anna ha sido fundamental –confiesa Elisabeth-. Al igual que de todo el casting. Son personas increíbles que me han acompañado y ayudado muchísimo en mi debut”.
La película comienza en Pamplona en 1999
La película comienza en Pamplona en diciembre de 1999, cuando todos temíamos que el mundo acabase con el Efecto 2000. “Queríamos alejarla de los años 70 de la original –nos explica Fernando-, pero tampoco queríamos ambientarla en la actualidad. Además, tanto la guionista, Alana S. portero, como yo, queríamos hablar de nuestro propio viaje, que no es intersex pero si también de identidad”.
“Y esa época –añade el realizador-, fue cuando comenzaron a hacerse verdaderamente grandes y visibles las manifestaciones del Orgullo Gay en Madrid. El año 2000 estaba lo suficientemente cerca para poder contar cosas que tienen que ver con nosotros y lo suficientemente lejos como para construir el viaje de Adela. Porque en 1999 la intersexualidad estaba completamente invisibilizada, no existía ni siquiera el LGTBI. Nos parecía un año muy interesante”.
Tras este estupendo debut en la gran pantalla, Elisabeth Martínez nos confiesa que: “Me encantaría seguir trabajando en el cine y actuando, porque disfruto muchísimo”.
Mi querida señorita se estrena en cines el 17 de abril y llegará a Netflix el 1 de mayo.