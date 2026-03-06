Carmen Maura inaugura Málaga: "Me enamoré de la protagonista de 'Calle Málaga' y de la historia de amor"

Carmen Maura es la estrella de la inauguración de la 29 edición del Festival de Málaga donde este viernes presentará la película Calle Málaga junto a su directora, Maryam Touzani (El caftán azul) y sus compañeros de reparto Marta Etura y Ahmed Boulane. Una cinta que ganó el premio del público en la Mostra de Venecia y el de mejor película en el Festival de Mar del Plata, además de representar a Marruecos en los Oscar 2026. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el próximo 1 de abril.

“Me hace mucha ilusión presentar la película en Málaga –nos confiesa Carmen-, porque desde que me dijeron que se titulaba Calle Málaga pensé que era el lugar ideal. Ya estuve aquí en 2007, para recoger un premio de honor, y me hace mucha ilusión poder inaugurar esta edición. Los festivales son así, un día eres la princesa y al otro llega la siguiente princesa” (ríe).

Calle Málaga cuenta la historia de María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, donde es feliz. Pero su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid y le dice que no tiene más remedio que vender el piso donde vive. Pero la protagonista hará todo lo posible para poder quedarse en Tánger, la ciudad donde se crio y donde fue feliz con su marido. E incluso, contra todo pronóstico, volverá a enamorarse de Abslan (Ahmed Boulane), el hombre que compra los muebles de la casa cuando la vacían.

Carmen Maura en 'Calle Málaga'

“Me encantó el guion” Carmen tuvo muy claro que esta película iba a ser especial desde el primer momento: “En cuanto leí el guion me encantó. Me enamoré de la protagonista y de la historia de amor”. Me asustaba un poco que estaba en todas las secuencias y no iba a tener ni un solo día de descanso durante el rodaje, pero a cambio María Ángeles era un personaje que pasaba por muchas situaciones diferentes, se enamoraba y era muy divertida. Y encima se salía con la suya”. “De hecho me encanta que ella se enamore, pero, si te fijas, ella tiene muy claro que va a seguir viviendo en su casa y Abslan en la suya. Tiene novio, pero cada uno en su casa. Porque ella defiende su libertad, su independencia. También me encanta la imaginación y los recursos que tiene para solucionar todos los problemas. Porque la película acaba como acaba, pero yo sé que María Ángeles no parará hasta conseguir resolver todos los problemas familiares. En mi cabeza siempre tengo que acabar mis películas de la forma correcta”. Y es que Carmen cree que María Ángeles es una superviviente que puede con todo: “Es una mujer a la que no puedes manipular. Por un momento lo parece, pero cuanto llega a la residencia y le quieren cortar el pelo se rebela y se vuelve a su casa, aunque esté vacía y no tenga absolutamente nada. Pero lo primero que hace al día siguiente es levantarse y conseguir un café con leche. Es una cabezota que termina consiguiendo lo que quiere”. Carmen Maura en 'Calle Málaga'

“Está muy bien mostrar que los mayores tenemos relaciones sexuales” En cuanto a la historia de amor, Carmen nos comenta: “Es muy bonita y está muy bien contada, porque al principio odia a Abslan, ya que es quién le ha quitado los muebles de casa, hasta esa noche que se van lejos que es cuando la enamora”. “Está muy bien mostrar que los mayores tenemos relaciones sexuales –añade Carmen-. Al que le apetezca que lo haga. Lo que pasa a veces es que, cuando eres mayor te vuelves más selectivo. Y si vives en casa sola y feliz no te apetece meter a un hombre en casa. Por eso, si te echas novio, cada uno en su casa: vamos al cine, cenamos y echamos un polvo, pero cada uno en su casa”. Una de las escenas más divertidas de la película es cuando María Ángeles cuenta a su mejor amiga (María Alfonsa Rosso), una monja con voto de silencio, sus prácticas sexuales con todo lujo de detalles: “Esa escena es un bombonazo, uno de los mejores diálogos que me han dado en mi vida. Que pueda decir esas cosas sin que resulte ofensivo sino divertido, es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese fue otro de los momentos que me enamoró del personaje. Porque a mí me encanta la comedia, me encanta hacer reír, y esa es una de las secuencias más divertidas que he rodado en mi vida. Y María me ayudó mucho con las caras tan divertidas que ponía”. Carmen Maura y Marta Etura en 'Calle Málaga' En cuanto a la relación de María Ángeles con su hija Clara, al que interpreta Marta Etura, Carmen nos comenta: “Ella está fabulosa. El problema que tiene Clara es que tiene niños, no tiene dinero y la van a echar de casa. Es normal que esté agobiada porque tiene problemas muy serios. Y en ese momento su madre le importa mucho, pero menos que sus hijos y su vida. Por eso entiendo lo que hace, pero es verdad que lo hace de una forma un poco bruta y abrupta, porque la podía haber avisado con tiempo. Yo la disculpo completamente, porque cuando tienes niños y vas a perder tu casa, el agobio debe ser terrible”. Carmen ha terminado de rodar su próxima película La cuidadora, a las órdenes de Álex de la Iglesia, que ya le regaló uno de sus mejores papeles en La Comunidad. “Estos días voy a ver los primeros planos de la película para añadir algún detalle o frase que falte, pero la impresión que tengo es de que va a ser una gran película. Yo me lo he pasado genial en el rodaje y Álex está contento. Tengo muy buena impresión de la película”. Carmen Maura presenta 'Calle Málaga' en Venecia: "Me gusta mucho menos que antes el mundo del cine" RTVE.es / AGENCIAS

Maryam Touzani: "Carmen mantiene esa sonrisa pícara de niña" Maryam Touzani asegura que: Yo siempre he admirado a Carmen por sus películas, pero cuando la conocí ví en sus ojos reflejada la niña pequeña que fue, porque todavía mantiene esa chispa y esa sonrisa pícara de niña. Cuando la miras vesa todas esas mujeres que ha sido durante toda su vida, desde esa niña a la actualidad, y esa sonrisa sigue presente. Y la Mariángeles de la película es un poco eso. Por eso creo que me tocó tan profundamente y creamos un vínculo emocional tan fuerte desde el principio. Y luego tiene esa alegría de vivir, ese gusto por la vida, esa vitalidad... que también tiene el personaje. Me dí cuenta de que solo Carmen podía interpretar a Mariángeles". El personaje de Mariángeles se basa en la abuela y la madre de Maryam: "La historia nació cuando mi madre murió de manera totalmente inesperada. Tenía un vínculo muy fuerte con ella y seguí conversando con ella en mi cabeza en español. Ella era mitad española y mitad marroquí. Y mi abuela era andaluza. El vínculo con mi madre también era a través de la lengua, así que con mi madre seguí hablando en mi cabeza en español. Y así empezó poquito a poco, a escribirse la película en español". "Y me llevó también hacia mis recuerdos en Tánger, con mi madre, con mi abuela, yo creo que con el deseo de mantenerla conmigo, de mantener vivos esos recuerdos -añade-. Y también creo que, inconscientemente, también fue una forma de enfrentarme a su ausencia. Volviendo a Tánger y rodando sin ella. Porque para mí Tánger era mi madre. Así que qiería transformar todos esos recuerdos y mantenerlos vivos, pero darles otro color. Y sobre todo, transformar el dolor que sentía en deseo de vida, en alegría, cómo era ella".

"Lo que nos une es más que lo que nos divide" La película también tiene un mensaje a favor de la coexistencia de culturas: "La convivencia es algo muy importante para mí -nos confiesa Maryam-.Yo crecí en un entorno en el que diferentes culturas y religiones convivían de manera bonita, con respeto, tolerancia... Creo que ahora estamos todo el tiempo intentando levantar muros y barreras, intentando divivir. Pero pienso que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide". La película es también un homenaje a esos españoles que se refugiaron en Marruecos durante la dictadura. "Sí, mi abuela Juana formaba parte de esa comunidad de españoles que vivieron muchos años en Tánger y que cada día se va volviendo más y más pequeña. Recuerdo que cuando yo salía con ella todo el mundo la conocía. Ella era profundamente española, con su cultura, sus tradiciones.... y al mismo tiempo estaba muy arraigada en Tánger a dónde llegó con siete años. Para mí, vivir entre dos culturas es una cosa que enriquece mucho a las personas". "El cementerio que aparece en la película es donde está enterrada mi abuela y mostrarlo es, para mí, una forma de mantener viva esa memoria. Yo creo que la memoria es muy importante. Vvivimos en un mundo en el que la memoria, como la vejez, es algo que tendemos a mirar con recelo. Pero a mí lo que me gusta es cuando el pasado se impone en el presente, como el teatro de Tánger que ahora va a renacer después de 50 años cerrado. Yo creo que es bonito cuando el pasado y el presente cohabitan". Fotograma de 'Calle Málaga'