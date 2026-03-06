Programación especial de RTVE por el Festival de Málaga 2026

RTVE, patrocinadora oficial del Festival de Málaga, prepara una programación especial en torno al certamen, con el cine español más reciente, toda la actualidad y la gala de clausura y entrega de premios en directo. Desde este viernes, 6 de marzo, la Corporación presenta en Málaga 23 películas participadas, otorgará el Premio Talento de nueva creación y organizará dos actos del Observatorio de Igualdad enmarcados en el Día de la Mujer.

Cuatro Galas RTVE y cine participado En Málaga, RTVE celebrará cuatro galas de estreno de su cine participado: ‘Casi todo bien’, de Andres Salmoyraghi y Rafael López Saubidet (sábado 7); ‘Los justos’, de Jorge A. Lara (9 de marzo); ‘Mallorca confidencial’, de David Ilundain (11 de marzo) y ‘Kraken: El libro negro de las horas’, de Joaquín Llamas y Manuel Sanabria (13 de marzo). En total, la Corporación presenta en Málaga 25 títulos participados, 10 de ellos en sección oficial: ‘Calle Málaga’, ‘Después de Kim’, ‘Pioneras’, ‘Lapönia’, ‘Altas capacidades’, ‘La buena hija’, ‘Iván & Hadoum’, ‘Yo no moriré de amor’, ‘Corredora’ y ‘El guardián’. En sección oficial fuera de concurso presentará ‘Un hijo’, ‘Día de caza’, ‘Dos días’, ‘Casi todo bien’, ‘Los justos’, ‘Mallorca Confidencial’, ‘Kraken: El libro negro de las horas’, ‘Hugo 24’ y ‘Andy’. En el apartado de documentales estarán las coproducciones de RTVE ‘Landa’, ‘Acuérdate de mí’, ‘Plus ultra’, ‘El abrazo de los peces’, ‘Los Chichos, ni más ni menos’ y ‘Ganas de vivir’.

Doble cita con el Observatorio de Igualdad Coincidiendo con el 8M, el Observatorio de Igualdad de RTVE lleva a Málaga una mesa redonda en torno a la presentación de la película ‘Pioneras: sólo querían jugar’, de Marta Díaz de Lope Díaz, que trata sobre los comienzos del fútbol femenino. Se celebrará el domingo 8 de marzo en el Teatro Cervantes a las 18:00 horas y contará con mujeres que abrieron camino en el fútbol profesional, como Carmen Arce “Kubalita” y Victoria Hernández, junto a jugadoras en activo como Claudia Zornoza, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y la cantante y compositora Zahara, autora de varias de las canciones de la banda sonora de la película ‘Pioneras’. Y el lunes 9, a las 17:00 horas en el Museo Thyssen, RTVE y la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, celebran otro encuentro para compartir las estrategias de selección de proyectos de cine y documental desde RTVE.