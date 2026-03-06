Programación especial de RTVE por el Festival de Málaga 2026
- La 2 emitirá en directo la clausura y entrega de premios el sábado 14
- Informativos, magacines y espacios de cine se emitirán desde la carpa de RTVE en la Plaza de la Constitución de Málaga
- La 29ª edición del Festival de Málaga se celebra del 6 al 15 de marzo
RTVE, patrocinadora oficial del Festival de Málaga, prepara una programación especial en torno al certamen, con el cine español más reciente, toda la actualidad y la gala de clausura y entrega de premios en directo. Desde este viernes, 6 de marzo, la Corporación presenta en Málaga 23 películas participadas, otorgará el Premio Talento de nueva creación y organizará dos actos del Observatorio de Igualdad enmarcados en el Día de la Mujer.
RTVE viaja a Málaga
‘D Corazón’ asistirá a la alfombra roja y a la gala inaugural y ofrecerá en directo el homenaje a una de la grandes actrices de nuestro cine, Rossy de Palma, que este año ha sido reconocida con el premio Málaga-Sur; ‘Sukha’, el nuevo magacín de La 2, se ocupará de la actualidad del festival; el viernes 13, ‘Historia de nuestro cine’ dedicará su emisión al festival con ‘15 años y un día’, Biznaga de Oro en 2013; el sábado 14, especial de ‘Días de cine’, antes de la gala de clausura; y tras esta ceremonia, ‘Versión española’ ofrecerá ‘Segundo premio’, la gran triunfadora de la edición de 2024. Además, ‘Cine de Barrio’ grabará en Málaga su programa del sábado 14, con la película ‘Las cosas del querer’ y su protagonista, Manuel Bandera, como invitado.
También estarán muy pendientes numerosos programas de Radio Nacional de España: ‘De Película’ estará en Málaga toda la semana realizando conexiones y grabaciones y ofrecerá un especial en la noche del viernes 13 al sábado 14 con el director del festival, Juan Antonio Vigar, cineastas e intérpretes de diversas películas y documentales, la sección de cine Iberoamericano o el homenaje a las tres mujeres premiadas en el certamen; ‘De serie’ estará en la alfombra roja de inauguración para hablar con sus protagonistas sobre el auge de la ficción española; ‘El despertador’ pondrá en pie a toda la ciudad el martes 10 y entrevistará a la actriz Macarena García; el domingo 15, ‘El Ojo Crítico’ hará balance de esta edición; y Radio 3 cubrirá el festival con entrevistas y temas clave en ‘Hoy Empieza Todo’ y ‘Efecto Doppler’, entre otros programas.
Durante toda la semana, del 6 al 15 de marzo, los Telediarios, el Canal 24 horas, los informativos y boletines de Radio Nacional y Radio 5 y el Informativo Territorial de Andalucía no perderán detalle de la actualidad. Además, RTVE Noticias hará una cobertura pormenorizada con el enviado especial, Jesús Jiménez, con las entrevistas a los principales protagonistas, los reportajes y las crónicas de actualidad.
RTVE Play prestará atención en su canal EN PLAY a todo lo que ocurra en el Festival con entrevistas a protagonistas y conexiones desde Málaga. La plataforma lanza, además, el canal temático en streaming 'RTVE Festival de Málaga' que, del 9 al 16 de marzo, contará con una programación especial de películas galardonadas y que han pasado en ediciones anteriores.
Cuatro Galas RTVE y cine participado
En Málaga, RTVE celebrará cuatro galas de estreno de su cine participado: ‘Casi todo bien’, de Andres Salmoyraghi y Rafael López Saubidet (sábado 7); ‘Los justos’, de Jorge A. Lara (9 de marzo); ‘Mallorca confidencial’, de David Ilundain (11 de marzo) y ‘Kraken: El libro negro de las horas’, de Joaquín Llamas y Manuel Sanabria (13 de marzo).
En total, la Corporación presenta en Málaga 25 títulos participados, 10 de ellos en sección oficial: ‘Calle Málaga’, ‘Después de Kim’, ‘Pioneras’, ‘Lapönia’, ‘Altas capacidades’, ‘La buena hija’, ‘Iván & Hadoum’, ‘Yo no moriré de amor’, ‘Corredora’ y ‘El guardián’.
En sección oficial fuera de concurso presentará ‘Un hijo’, ‘Día de caza’, ‘Dos días’, ‘Casi todo bien’, ‘Los justos’, ‘Mallorca Confidencial’, ‘Kraken: El libro negro de las horas’, ‘Hugo 24’ y ‘Andy’.
En el apartado de documentales estarán las coproducciones de RTVE ‘Landa’, ‘Acuérdate de mí’, ‘Plus ultra’, ‘El abrazo de los peces’, ‘Los Chichos, ni más ni menos’ y ‘Ganas de vivir’.
Doble cita con el Observatorio de Igualdad
Coincidiendo con el 8M, el Observatorio de Igualdad de RTVE lleva a Málaga una mesa redonda en torno a la presentación de la película ‘Pioneras: sólo querían jugar’, de Marta Díaz de Lope Díaz, que trata sobre los comienzos del fútbol femenino. Se celebrará el domingo 8 de marzo en el Teatro Cervantes a las 18:00 horas y contará con mujeres que abrieron camino en el fútbol profesional, como Carmen Arce “Kubalita” y Victoria Hernández, junto a jugadoras en activo como Claudia Zornoza, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, y la cantante y compositora Zahara, autora de varias de las canciones de la banda sonora de la película ‘Pioneras’.
Y el lunes 9, a las 17:00 horas en el Museo Thyssen, RTVE y la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, celebran otro encuentro para compartir las estrategias de selección de proyectos de cine y documental desde RTVE.
Premio Talento RTVE
Este año como novedad el Festival de Málaga y RTVE convocan el primer Premio Talento RTVE Festival de Málaga / Málaga Short Corner al mejor proyecto de cortometraje, con el objetivo de impulsar la creación audiovisual y facilitar a sus ganadores recursos que contribuyan a la producción de sus trabajos. Estará dotado con 15.000 euros para que el ganador pueda desarrollar su propuesta. RTVE supervisará dicho desarrollo y su posterior producción. Además, el cortometraje premiado tendrá su estreno en España en la edición del Festival de Málaga de 2027.