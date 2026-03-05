Los Reyes visitan el stand de RTVE en ARCOmadrid2026

Don Felipe y Doña Letizia han inaugurado de forma oficial este jueves ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en la que RTVE vuelve a estar presente. Los Reyes han visitado el stand de la Corporación, que acoge un gran despliegue de programas de todas las emisoras de RNE y un homenaje a los 70 años que cumple Televisión Española en 2026.

Sergio Calderón, director de TVE; Roberto Santamaría, director de RNE; Jon Ariztimuño, director de Informativos de TVE; y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, han recibido a los Reyes en su visita al espacio de Radiotelevisión Española en la feria de arte. Don Felipe y Doña Letizia también han saludado a otros profesionales que estaban desarrollando allí su trabajo, como Juan Ramón Lucas, al frente de un especial en directo de ‘Las mañanas de RNE’.

Juan Ramón Lucas ha recogido en directo la visita de los Reyes

Programación especial desde ARCO Programas de todas las emisoras de RNE se emiten en directo estos días desde IFEMA Madrid para analizar las últimas tendencias del arte contemporáneo y entrevistar a sus protagonistas: Radio 3 y su programa ‘Generación Ya’, el informativo local de Radio 5, ‘El Ojo Crítico’ ‘Las mañanas de RNE’, ‘Clásicos Populares’, ‘Las tardes de RNE’, ‘La guitarra’ de Radio Clásica, ‘El árbol de la música’ o ‘Con sello propio’. También se grabarán en la feria ediciones especiales de ‘Cultura con Ñ’, ‘Marca España’, ‘Efecto Doppler’, ‘Ars Sonora’ y ‘La casa del sonido’. Además, ‘Metrópolis’, el programa de La 2 especializado en arte contemporáneo, recorre estos días ARCO con una “unidad-bici” en busca de historias que está compartiendo en redes sociales, y el 23 de marzo emitirá un especial para analizar en profundidad las claves de esta edición. ARCOmadrid también tiene cabida en la sección cultural de los informativos y los programas de actualidad de RTVE. Los Telediarios y el Canal 24 horas están dando cuenta de la inauguración y de los momentos más relevantes de esta destacada feria del sector del arte.