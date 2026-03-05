El debate de las elecciones en Castilla y León en RTVE: claves, hora y cómo ver

Los candidatos del PP, PSOE y Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez Mínguez y Carlos Pollán Fernández confrontan este jueves sus propuestas para esta comunidad autónoma en el primer debate electoral de la campaña para las elecciones del 15 de marzo.

El debate estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo a partir de las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

El acuerdo firmado por la corporación RTVE y los candidatos el pasado 23 de febrero establece para este debate una duración de 82 minutos.

Comenzará con el llamado “minuto de plata”, en el que los candidatos se presentan a la ciudadanía y en esta primera intervención el orden de intervención será Vox, PSOE y luego PP, de acuerdo con los resultados del sorteo.