El debate de las elecciones en Castilla y León en RTVE: claves, hora y cómo ver
- Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox) presentan sus propuestas
- Los candidatos debatirán en cuatro bloques temáticos y terminarán con su intervención con un minuto de oro
Los candidatos del PP, PSOE y Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez Mínguez y Carlos Pollán Fernández confrontan este jueves sus propuestas para esta comunidad autónoma en el primer debate electoral de la campaña para las elecciones del 15 de marzo.
El debate estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en directo a partir de las 21:45 horas en La 1 en Castilla y León y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.
El acuerdo firmado por la corporación RTVE y los candidatos el pasado 23 de febrero establece para este debate una duración de 82 minutos.
Comenzará con el llamado “minuto de plata”, en el que los candidatos se presentan a la ciudadanía y en esta primera intervención el orden de intervención será Vox, PSOE y luego PP, de acuerdo con los resultados del sorteo.
Cuatro bloques temáticos con seis minutos para cada candidato
Después del minuto de plata, los candidatos debatirán en cuatro bloques temáticos por este orden: Medio ambiente, medio rural y despoblación, Servicios públicos, infraestructuras, y vivienda, Economía y financiación autonómica y Pactos y regeneración democrática.
Los candidatos tendrán un total de 18 minutos, seis cada uno de ellos, para debatir sobre cada uno de estos bloques temáticos. También se ha decidido por sorteo que el PP abrirá el primero y el segundo, que cerrará Vox; el PSOE abrirá el tercero, que cerrará el PP; y Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el PP. En el turno final o “minuto de oro”, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.
La Corporación ofreció también un cara a cara a los candidatos de las dos fuerzas principales: Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE), El presidente de la Junta de Castilla y León rechazó la oferta. Su equipo explicó en un comunicado que su posición responde al cumplimiento del marco legal previsto para el proceso electoral, sin contemplar, por tanto, la celebración de un debate adicional en formato cara a cara fuera de los supuestos regulados.
