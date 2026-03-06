RTVE recibe cuatro galardones en la 31ª edición de los Premios Zapping

RTVE ha recibido cuatro reconocimientos en la 31ª edición de los Premios Zapping. La 2Cat recogió el Premio Zapping de Oro; el de mejor programa al servicio de la audiencia recayó en ‘Aquí la Terra’; y en el apartado de cine, dos galardones para películas participadas por RTVE: ‘Los domingos’, mejor película de producción propia, y Miriam Garlo, mejor intérprete por su papel en ‘Sorda’. Los premios, que concede cada año la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, se entregaron anoche en el Auditori L'Illa de Barcelona, con la asistencia de la consejera de RTVE Marta Ribas; el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo; o la directora de Contenidos de RTVE Catalunya, Laura Folguera.

El Premio Zapping de Oro fue para La 2Cat. Laura Folguera recogió el galardón acompañada por Blanca Flaquer y Juan Fermín Gómez: “Es un honor estar aquí cuatro meses y medio después del lanzamiento del proyecto. Es el resultado de muchos factores: del equipo central de La 2Cat y de todos aquellos periodistas que, cuando La 2Cat era una pizarra en blanco, dijeron sí a capitanear los programas”. La periodista también dedicó unas palabras a los equipos artísticos y técnicos de contenidos: “Hemos aumentado la producción en un 40% manteniendo la plantilla. Han demostrado su talento con gran fuerza y entusiasmo”.

El Premio Zapping al Mejor programa al servicio de la audiencia fue para ‘Aquí la Terra’, producido por RTVE Catalunya con Catorce Comunicación. Jacob Petrus, el presentador, recordó que “hemos podido crear un hermano pequeño para ‘Aquí la Tierra’, lo que nos produce una enorme satisfacción porque es muy joven y aquí estamos, con nuestro primer premio”. El climatólogo de Manresa defendió la lengua y el territorio: “¡Viva el medio ambiente, viva el catalán y viva Cataluña!”. El productor ejecutivo, Nico García, se dirigió a la audiencia catalana: “Es un honor ofrecerles contenidos más cercanos y en su propia lengua”. Y Laura Folguera agradeció también el trabajo de los equipos de RTVE en Pardo del Rey (Madrid): “Todos están poniendo su granito de arena para que esto sea una realidad”.

Ademá, tras triunfar en los Goya, ‘Los domingos’, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y participada por RTVE, fue reconocida anoche con el Premio Zapping a la mejor película de producción propia. Lo recogieron Alicia Gómez, coordinadora de producción de programas de emisión nacional de RTVE Catalunya, Soledad Martínez, de Colosé Producciones, y el director de fotografía Bet Rourich. “Es un regalo haber formado parte de esta película. Se está haciendo un trabajo muy bueno y es una gran noticia que tres de las cuatro películas nominadas cuenten con la participación de RTVE”, dijo Gómez en su discurso de agradecimiento. Además, la actriz Miriam Garlo ganó el Zapping a mejor intérprete por su papel en la película ‘Sorda’, también participada por RTVE.