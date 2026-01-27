La 2Cat serà distingida amb el Zapping d’Or i RTVE opta a tres Premis Zapping
- Són finalistes 'Aquí la Terra', 'Aria. Locos por la ópera' i el presentador Mario Marzo
- La 2Cat rebrà, el pròxim 5 de març, el premi Zapping d’Or pel seu compromís amb el servei públic a Catalunya
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ha fet públic els finalistes de la 31a edició dels Premis Zapping. La 2Cat recollirà el Premi Zapping d'Or per reforçar "el compromís del servei públic amb la llengua, la cultura i la pluralitat de Catalunya, oferint una mirada propera i noves perspectives que connecten amb la ciutadania". A més, RTVE opta a tres premis: 'Aquí la Terra', millor programa al servei de l'audiència; 'Aria. Locos por la ópera', millor programa d'entreteniment; i Mario Marzo, millor presentador.
En la categoria de millor programa al servei de l'audiència és finalista el programa de La 2Cat presentat per Jacob Petrus, 'Aquí la Terra', que cada tarda de dilluns a divendres convida a mirar el nostre entorn amb curiositat, humor i estima pel territori.
El talent show 'Aria. Locos por la ópera' opta a dos premis. El programa que brinda a deu cantants lírics l'oportunitat d'obrir-se camí en l'exigent món de l'òpera està nominat en la categoria de millor programa d'entreteniment i en la de millor presentador, amb Mario Marzo.
A més, els films que opten a millor pel·lícula de producció pròpia: 'La furgo', 'Los domingos' i 'Sorda', estan participats per RTVE.
Els Premis Zapping d'enguany són un reconeixement al millor oci audiovisual de qualitat del 2025. A diferència d'altres guardons, premien la qualitat i no l'audiència, i són els consumidors i usuàries qui elegeixen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat especialitzat, presidit per la presidenta de l'Associació, Anna Plans, decideix els guanyadors i guanyadores. La gala de lliurament tindrà lloc el pròxim 5 de març a l'Auditori L'illa de Barcelona.