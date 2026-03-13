Ràdio 4 emet un especial 'Territori Clandestí' des del Museu Morera d'Art Contemporani de Lleida
- 'Territori Clandestí', l'espai de cultura alternativa i transformadora de Ràdio 4, visita el Museu Morera d'Art Contemporani de Lleida
- Dissabte, 14 de març, a les 19h a Ràdio 4 i a RTVE Play Catalunya
'Territori Clandestí' és l'espai de cultura alternativa i transformadora de Ràdio 4. Tots els dissabtes i diumenges de 19h a 20h, Consol Sáenz, Oriol Rosell i Dani Granados posen el focus en una iniciativa cultural capaç d'impulsar nous models socials.
Dissabte 14 de març, 'Territori Clandestí' de Ràdio 4, el programa presentat i dirigit per Consol Sáenz, emet un especial des del Museu Morera d'Art Contemporani de Lleida.
L'espai de cultura alternativade Ràdio 4 comptarà amb Jesús Navarro, director del Museu Morera, per parlar sobre les activitats i exposicions previstes. També passarà pel programa l'Antoni Gorgues, fundador i responsable del segell discogràfic Guerssen Records, que celebra trenta anys de trajectòria amb una jornada que tindrà lloc el 28 de març al Museu Morera i que finalitzarà amb uns concerts de la mítica banda Los Negativos al Cafè del Teatre de Lleida. El periodista Àlex Oró, autor de la biografia de Los Negativos, també participarà a 'Territori Clandestí'.
El programa passa aquests dies per Lleida per gaudir del MUD, el Festival de Músiques Disperses de Lleida, on actuen entre d'altres Santiago Auserón, L'Arannà i Ben Harper. Xavi Roma, el coordinador de la mostra, també acompanyarà a l'equip del programa per parlar d'un dels festivals amb més personalitat del territori.