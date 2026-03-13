Les millors recomanacions de La 2Cat pel cap de setmana

Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' convida Mònica Sales de JxCat, el partit de Lliga a Montilivi i Txema Salvans i Albert Solé visiten 'Punts de Vista'. Diumenge, Rosa Gil és la convidada de 'Noms propis', 'Fes-me viral' s'endinsa en el Barcelona Gay Men's Chorus, 'El escarabajo verde' descobreix la importància del vent a la natura i 'Docu2' emet 'La simfonia dels herois'.
Dissabte: l'actualitat política, futbol i les millors propostes culturals
Aquest dissabte, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' compta amb la presidenta de Junts per Catalunya al Parlament, Mònica Sales. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en els pressupostos de la Generalitat.
12:45h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
Els espectadors podran seguir en català, el partit de Lliga entre el Girona FC i l'Athletic Club al Montilivi. El partit comptarà amb la narració del periodista de RTVE Víctor García i amb els comentaris tècnics de l'exjugador de futbol, Toni Pinilla.
14:00h a La 2Cat
Més tard, el programa cultural 'Punts de Vista' amb Tània Sarrias, rep el fotògraf documental Txema Salvans i el director del 'Brain Film Fest', el periodista i director de documentals Albert Solé. A més, els col·laboradors habituals: Rita Roig que porta la secció 'Imprescindibles', 'Art a la vista' amb Cristina Sala i 'Pa i Trago' amb Maria Nicolau.
17:50 h a La 2Cat
Diumenge: Casa Leopoldo, el paper del vent en la natura, música i un viatge de resiliència
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Rosa Gil, una dona que forma part de la memòria de Barcelona. L’ànima de Casa Leopoldo, el restaurant mític del Raval que va marcar dècades de vida cultural a Barcelona.
15:05h a La 2Cat
'El escarabajo verde' estrena el capítol 'El missatger invisible'. Un reportatge que aborda el paper del vent en la naturalesa, la seva contribució a la configuració dels paisatges i la seva influència en el desplaçament humà, així com la seva funció en el transport de material genètic, com bacteris, fongs i virus, entre diferents llocs del planeta.
18:05h a La 2Cat
Després, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita el Barcelona Gay Men's Chorus, una coral que va molt més enllà de la música. Durant un assaig, que posa en valor l'energia col·lectiva i el compromís social del projecte, les parelles s'hi sumen per viure l'experiència des de dins i intentar crear un reel capaç de fer moure cossos i consciències.
18:30h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el documental 'La simfonia dels herois'. Un viatge de resiliència, esforç, por, pèrdua, confiança i amistat, compartit pel Doctor Andreu Gabarrós, cap de neurocirurgia a l’Hospital Universitari de Bellvitge especialitzat en tumors cerebrals, i un grup de pacients seus que lluiten per tenir uns anys més de vida.
20:25h a La 2Cat